Bošnjaku nitko ne predviđa uspjeh na Eurosongu, ali neki misle da bi mogao iznenaditi!

Večeras se održava prva polufinalna večer Eurosonga. Na pozornicu ovog raskošnog natjecanja izići će i naš predstavnik Marko Bošnjak. Iako mu kladionice ne predviđaju velik uspjeh, dobri poznavatelji Eurosonga nadaju se da bi ipak moglo doći do iznenađenja. Što nas očekuje ove godine te tko su favoriti, u prilogu IN magazina donosi naša Dijana Kardum.

Ovaj dječak, koji je pjevati počeo sa samo četiri godine, danas će ostvariti svoj san. Izaći će na pozornicu Eurosonga s pjesmom Poison Cake.

''Ne želim se osjećat pritisnuto da moram ponoviti uspjeh Baby Lasagne jer mislim da je trebalo puno godina i da on ponovi uspjeh tipa Marije Magdalene, tako da ja ću dat sve od sebe i nadam se najboljem plasmanu, što bude bit će. Ono je bio fenomenalan nastup, fenomenalna osoba tako da ne mogu ponovit al imam neki svoj put'', rekao je Marko Bošnjak.

Marku kladionice ne predviđaju blistav uspjeh te se nalazi na samom dnu. No članovi udruge fanova Eurosonga ipak vjeruju u iznenađenja.



''Još uvijek sam nekako uvjeren da će to Marko jako dobro iznjeti. Sad ne znamo točno što je scenski pripremljeno. Ukoliko će biti dovoljno upečatljivo, ako će biti jako dobar nastup on može uspjeh zaista podići. Tako da se ipak još uvijek nadam ulasku u finale'', kaže Tomislav Krizmanić.



''Posion Cake je vrlo hrabar rizik, to je rizik, stvarno može uspjeti, ne mora uspjeti, ali bolje ići riskirati, nego ići s nečim sigurnom nekom formulom. S tim sigurnim formulama nismo prolazili'', dodaje Krizmanić.

Istom se nada i mladi glazbenik Fenksta, velik obožavatelj Eurosonga koji je sudjelovao na Dori.



''Generalno izbjegavam gledati probe i sve to. Baš volim iznenađenje. Tako da ću vidjeti večeras kako će to sve izgledat. Ali imam ja svoje ljude koji su u Bazalu. Tako da sam ja čuo da je Marko već rasturio'', kaže Fenksta.



''Kladionice su neka vrsta enigme. stvore se ti originalni koeficijenti dođu dojave, pa se glasa na primjer za Belgiju, kako što je bilo u 12. mjesecu. Jednostavno, ljudi se ne klade na marka i zato je bi ga padao'', govori Fenksta.

I dok kladionice znaju pogriješiti u slučaju ulaska u finale, što se tiče samog vrha, prilično su točne. A ove godine među najvećim favoritima su Šveđani koji pjevaju o sauni.



''Ali glavni su favoriti upravo zbog tog vrlo razigranog scenskog nastupa koji pomalo nas vraća unatrag u ono doba. Ne znam mene to jako asocira na neku školsku predstavu, igrokaz školski. Mislim dečki su ovako simpatični, to izgleda duhobitno ali nekako ne'', kaže Krizmanić.

Velike šanse za uspjeh ima i Austrija.

''Nisam čuo kako uživo pjeva, ali svi smo vidjeli video, čuli video, dakle to je studijska snimka koja je savršena, a sad kako će on to izvesti, uvijek se može i onom najboljem pjevaču se može nešto dogoditi taman kad ne treba'', kaže Krizmanić.



''Nizozemska mi se osobno i sviđa i mislim da su oni kao neki dark horse, da će se jako dobro plasirat. Ali po meni, Austrija osvaja žiri, Švedska osvaja publiku jer ne volim se oslanjati na kladionice, ali ljudi stvarno previše fokus ostavljaju na to'', govori Fenksta.

I ove godine naći će se za svakoga ponešto. Od energičnih refrena do dirljivih balada, ekscentričnih kostima.



''Ove godine ono što čujem od kolega je da zaitsa da su se svi toliko dali u produkciju da je svaki nastup strašno isproduciran'', dodao je Krizmanić.



''Teško je za reći, svake godine uvijek ima neki novi element koji iznenadi, uvijek se stvori nešto novo što nismo čuli. Ali definitivno treba biti originalnost, treba biti nešto što će ljudima odmah ući u uho, a to mislim da ove godine nemamo. Možda Šveđani, ne znam, meni osobno u startu nisu legli, sad mi je pjesma isto bolja, ali mora biti nešto što nije vidjeno prije, iako ljudi stalno kaže, a ovo nije za Euroviziju, ali dobro, zašto mora biti, da je nešto novo'', kaže Fenksta.



''Žele pretvoriti Eurosong u obiteljski show, dakle tu će se morati malo smiriti neke strasti, odnosno ne pretjerivati u nekim stvarima na pozornici, sjetimo se recimo kako je Let 3 isto dobio upute da neke stvari ne mogu izvesti'', dodao je Krizmanić.

No na Eurosongu drugih pravila nema, osim onog da budeš drugačiji, upečatljiv i – svoj. I ono što je najvažnije, bez obzira na sve, to je ipak samo zabava.

