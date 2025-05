Fanovi Eurosonga plaču zbog ovog nastupa!

Slovenski predstavnik Klemen Slakonja rasplakao je mnoge na X-u zbog svoje emotivne izvedbe pjesme "How Much Time Do We Have Left?".

Vrijeme praćenja nacionalnih izbora i koncerata diljem Europe kulminirat će u iduća četiri dana. U Baselu će u utorak prvim polufinalom započeti 69. izdanje Eurosonga, na kojem ove godine sudjeluju predstavnici iz 37 zemalja. U prvoj večeri nastupaju predstavnici iz 15 zemalja, a među njima je i hrvatski Marko Bošnjak.

Slovenskom predstavniku Klemenu Slakonji na pozornici se pridružila supruga Mojca, kojoj je posvetio baladu "How Much Time Do We Have Left?". Naime, Mojci je prije nekoliko godina dijagnostificiran karcinom, a par nije znao hoće li se uspjeti izliječiti.

Komentari na društvenim mrežama su uglavnom pozitivni, a neki pišu i kako su im zasuzile oči i da se nadaju kako će naši susjedi ući u finale.

This was an emotional eye-opener for me.Even if I don't think it'll q based off of this running order,it was still adorable, especially when Mojca showed up at the end.I got to see that Klemen has a diverse emotional range and a strong lyrical quality. #Eurovision2025 #Slovenia — Como La Mila NPC| 🇧🇦🇲🇪🇷🇸🇳🇴🏳️‍🌈✨️|-1D (@MinnieThePotato) May 13, 2025

If Estonia qualifies and Slovenia doesn't, I'm so done. — Love_Love_Peace_Peace_Blog👩‍🚀 (@LoveLovePeaceP1) May 13, 2025

Honestly, Slovenia’s song for me was always “dead on arrival”. But today here is me, sitting in my living room and crying my eyes out. This is so so beautiful. 😭😭💔 #Eurovision2025 #Eurovision — Dani | ❤️ | 🇱🇻🇸🇪 (@Satine_Danielle) May 13, 2025

Now this I liked #Slovenia beautiful song proper ballad #Eurovision2025 — Rich 🇬🇧🇵🇹🏳️‍🌈 🐻👬 He/Him (@rruk01) May 13, 2025

I love that Slovenia came from nowhere to now, in my opinion, a pretty safe qualifier. That was beautifully done. #Eurovision — Josh Salmon 🇦🇺 (@josh_salmon) May 13, 2025

Slovenia 🇸🇮. Really like this song. Could be hard but hope would qualify. Keep my fingers crossed!#Eurovision2025 — Marcin 💙💛 (@Marciin12) May 13, 2025

A što vi mislite o Klemenu i Mojci, pišite nam u komentarima ispod teksta!

