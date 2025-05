Ovoj zemlji predviđa se posljednje mjesto u finalu Eurosonga ove godine!

I dok je Marko Bošnjak na začelju svih listi kladioničara za Eurosong, ona koja predviđa posljednje mjesto u finalu pripala je jednoj drugoj zemlji.

Vrijeme praćenja nacionalnih izbora i koncerata diljem Europe kulminirat će u iduća četiri dana. U Baselu će u utorak prvim polufinalom započeti 69. izdanje Eurosonga, na kojem ove godine sudjeluju predstavnici iz 37 zemalja. U prvoj večeri nastupaju predstavnici iz 15 zemalja, a među njima je i hrvatski Marko Bošnjak.

I dok je Marko zadnji od 37 izvođača, s najmanjim šansama za pobjedu, barem ako pitate kladioničare, to nije slučaj s kvotama za sekciju "Tko će biti zadnji u finalu Eurosonga?". Prema ovoj sekciji, Marko je 18. favorit za posljednje mjesto u finalu, s 2% šanse, dok je glavni favorit nesretnu poziciju britanski ženski trio Remember Monday.

Sastav kojeg čine Lauren Byrne, Holly-Anne Hull i Charlotte Steele već se plasirao u finale Eurosonga, jer je britanski javni emiter BBC jedan od pet glavnih financijera Europske radiodifuzne unije. Ovo ujedno znači i kako je veća šansa kako će upravo one biti posljednje u finalu, dok se Markov ulazak tek očekuje.

Njihovu pjesmu "What The Hell Just Happened?" slušat ćemo u drugom polufinalu (četvrtak 15. svibnja) u sklopu prezentacije izravnih finalista.

