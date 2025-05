Tko će prve večeri Eurosonga proći u finale? Recite nam u anketi!

Prva polufinalna večer Eurosonga polako se bliži, a vi nam u anketi recite što mislite tko će proći u finale ovog velikog glazbenog natjecanja.

Još sitno odbrojavamo do prve polufinalne večeri Eurosonga 2025. Veliko glazbeno natjecanje ove godine održava se u Švicarskoj, a u prvoj večeri nastupa i naš predstavnik - Marko Bošnjak s pjesmom ''Poison Cake''.

U prvoj polufinalnoj večeri predstavit će se i tri države koje automatski idu u finale, a riječ je o Španjolskoj, Italiji i Švicarskoj.

Island: VÆB – RÓA

Poljska: Justyna Steczkowska – GAJA



Slovenija: Klemen – How Much Time Do We Have Left



Estonija: Tommy Cash – Espresso Macchiato



Ukrajina: Ziferblat – Bird of Pray



Švedska: KAJ – Bara Bada Bast

Portugal: NAPA – Deslocado

Norveška: Kyle Alessandro – Lighter

Belgija: Red Sebastian – Strobe Lights



Azerbajdžan: Mamagama - Run With U



San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia



Albanija: Shkodra Elektronike – Zjerm



Nizozemska: Claude – C’est La Vie



Hrvatska: Marko Bošnjak – Poison Cake



Cipar: Theo Evan – Shh