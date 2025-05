Sjećate se Ivana Mikulića? Bolest ga je udaljila sa scene, a njegova pjesma s Eurosonga hit je i danas

Ivan Mikulić predstavljao nas je na Euroviziji 2004. godine, a njegovu pjesmu brojni i danas znaju napamet.

Ivan Mikulić hrvatski je pjevač zabavne glazbe poznat po nastupu na Eurosongu 2004. godine. Tada je s pjesmom "Daješ mi krila" predstavljao Hrvatsku u Istanbulu i osvojio 12. mjesto u finalu natjecanja.

Mikulić je odrastao i školovao se na Širokom Brijegu, gdje je bio solist glazbene škole i sudjelovao na raznim natjecanjima. Njegova glazbena karijera započela je 1995. godine kada se s pjesmom "Ti i ja" natjecao na Dori, hrvatskom izboru za pjesmu Eurovizije. Tijekom godina nastupao je na brojnim festivalima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, uključujući Splitski festival i Melodije Mostara.

Ivan Mikulić - 3 Foto: Dragan Matic / CROPIX

Na Eurosongu 2004. godine u Istanbulu, Mikulić je nastupio s pjesmom "Daješ mi krila", koja je na engleskom jeziku izvedena pod nazivom "You Are The Only One". Stihovi ove pjesme do danas nisu otišli u zaborav, a mnogi tekst znaju od riječi do riječi. Kako je njegov nastup izgledao, prisjetite se u nastavku.

Ivan Mikulić - 4 Foto: Dragan Matic / CROPIX

Godine 2008. Mikuliću je dijagnosticiran tumor na mozgu, što je značajno utjecalo na njegovu karijeru. Iako je isprva mogao nastupati, s vremenom su se pojavili problemi s ravnotežom i osjetljivošću na buku, što ga je prisililo da se povuče iz javnosti. U tom periodu, obitelj mu je bila najveća potpora.

"To je bio tumor na mozgu i ja sam ga, hvala Bogu, pobijedio uz stručnu pomoć doktora na Rebru, gdje sam operiran. Zahvaljujem svima koji su mi pomogli u tom razdoblju i vjerujem da sam uz molitvu uspio pobijediti i tu bolest, koja nije bila tako zloćudna, ona je bila dobroćudna. Nije mi jednostavno o tome čak ni govoriti. Ne tražim nikakvo sažaljenje. Ja sam uspio to pobijediti i javlja mi se puno ljudi koji su prošli kroz slične faze u svom životu i svi su optimistični. Jedino uz optimizam, uz stručnu pomoć liječnika, doktora i, moje je osobno mišljenje, uz molitvu, takve se stvari mogu nadići", kazao je Mikulić 2013. godine za IN magazin.

Ivan Mikulić - 3 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Unatoč zdravstvenim problemima, Mikulić se povremeno vraćao na scenu. Godine 2022. gostovao je u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska", gdje je zapjevao i prisjetio se svojih glazbenih dana. Također je istaknuo da od 1995. živi u Zagrebu.

Ivan Mikulić - 2 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

Ivan Mikulić - 1 Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Oženjen je suprugom Majom, s kojom ima sina Antu i kćer Ivanu.

U javnosti već dugo nije viđen, posljednji put u jednoj emisiji 2022. godine, a o njemu se vrlo malo zna.

