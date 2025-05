Pogledajte raspored nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga!

U prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga predstavit će se 15 zemalja te tri koje automatski prolaze u finale - Švicarska, Španjolska i Italija.

Do početka prve finalne večeri Eurosonga 2025. dijeli nas samo nekoliko sati.

Sve što trebate znati o prvom polufinalu saznajte OVDJE.

U prvoj večeri predstavit će se čak 15 zemlja te tri koje automatski prolaz u finale. Naš Marko Bošnjak boje Lijepe Naše branit će 14. po redu.

1. Island: VÆB – RÓA

2. Poljska: Justyna Steczkowska – GAJA



3. Slovenija: Klemen – How Much Time Do We Have Left



4. Estonija: Tommy Cash – Espresso Macchiato



5. Ukrajina: Ziferblat – Bird of Pray



6. Švedska: KAJ – Bara Bada Bast

7. Portugal: NAPA – Deslocado

8. Norveška: Kyle Alessandro – Lighter

9. Belgija: Red Sebastian – Strobe Lights



10. Azerbajdžan: Mamagama - Run With U



11. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia



12. Albanija: Shkodra Elektronike – Zjerm



13. Nizozemska: Claude – C’est La Vie



15. Hrvatska: Marko Bošnjak – Poison Cake



15. Cipar: Theo Evan – Shh

