Sve što trebate znati o prvom polufinalu Eurosonga na jednom mjestu!

Danas nas očekuje prvo polufinale Eurosonga 2025., godine, nastupa 15 zemalja među kojima i Hrvatska.

Pred nama je prva polufinalna večer Eurosonga 2025. godine u Baselu.

Emisija počinje u 21 sat na Prvom programu HTV-a i na platformi HRTi. Također, bit će prijenos i na službenom YouTube kanalu Eurosonga.

Tko su najveći favoriti za pobjedu pogledajte OVDJE.

Voditeljice emisije su Hazel Brugger i Sandra Studer. Hazel je švicarsko-američka pjesnikinja, komičarka i voditeljica, dok je Sandra švicarska TV voditeljica i pjevačica koja je predstavljala Švicarsku na Eurosongu 1991. godine i osvojila peto mjesto. Više o njima pročitajte OVDJE.

Od 15 zemalja koje će nastupiti 10 ih prolazi dalje, a gledatelji će imati priliku vidjeti i nastupe predstavnika Italije, Švicarske i Španjolske koji direktno idu u veliko finale. Večeras nastupa i naš predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom ''Poison Cake'' i to predzadnji. Što je rekao na kladionice uoči polufinala, pogledajte OVDJE.

A kako to stoje kladionice pogledajte OVDJE.

Gledatelji u zemljama sudionicama Eurosonga mogu glasati telefonom, SMS-om, putem službene aplikacije Eurosonga, kao i na internetskoj stranici www.esc.vote.

Hrvatski gledatelji ne mogu glasati za našeg predstavnika, ali u prvoj polufinalnoj, kao i u finalnoj večeri mogu glasati za druge natjecatelje.

Pozivom na broj 061 55 + redni broj pjesme (01-15) / u finalu (01-26)

SMS-om na 666777 s rednim brojem pjesme (01-15) / u finalu (01-26)

Službena aplikacija Eurosonga

Online glasovanje putem stranice esc.vote

Više o glasanju čitajte OVDJE.

A evo i tko nastupa prvu polufinalnu večer.

1. Island: VÆB – RÓA

VÆB - 1 Foto: Profimedia

Veliko otvaranje Eurosonga 2025. pripalo je islandskom duu Væb, kojeg čine braća Hálfdán Helgi i Matthías Davíð Matthíasson, s pjesmom "Róa".

2. Poljska: Justyna Steczkowska – GAJA

Justyna Steczkowska - 2 Foto: Profimedia

Snažnom pjesmom "GAJA" u kojoj je iskombinirala modernu produkciju i slavenski etnomelos, pred prepunim gledalištem se predstavila poljska predstavnica Justyna Steczkowska, koja se na natjecanje vratila nakon točno 30 godina od svog prvog nastupa, oborivši rekord u razlici između dva sudjelovanja.

3. Slovenija: Klemen – How Much Time Do We Have Left

Klemen - 2 Foto: Profimedia

Emotivnom baladom o svojoj supruzi i njezinoj borbi za zdravlje "How Much Time Do We Have Left Together" predstavio se slovenski komičar i voditelj Klemen Slakonja.

4. Estonija: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Tommy Cash - 3 Foto: Profimedia

Trenutno najveća estonska glazbena zvijezda Tommy Cash nastupio je kao četvrti u prvom polufinalu s pjesmom "Espresso Macchiato", zbog koje su talijanski političari zazivali izbacivanje Estonije jer "vrijeđa Talijane".

Španjolska: Melody – ESA DIVA

Melody - 3 Foto: Profimedia

Prvu od država koja se direktno plasira u finale predstavila je zgodna Melody.

6. Ukrajina: Ziferblat – Bird of Pray

Ziferblat - 3 Foto: Profimedia

S pjesmom "Bird of Pray", koja je mnoge podsjetila na kasnije radove grupe The Beatles, publici se predstavio ukrajinski trio Ziferblat, kojeg čine Fedir Hodakov i braća blizanci Daniil i Valentin Leshchynskyi. Ova ukrajinska trojka umalo nije došla zato što ukrajinske vlasti nisu ranije dale dozvolu za izlazak iz zemlje.

7. Švedska: KAJ – Bara Bada Bast

KAJ - 4 Foto: Profimedia

Najveći ovogodišnji favorit za pobjedu, ako se pita kladioničare, jest švedsko-finska grupa KAJ. Njihova zanimljiva pjesma "Bara bada bastu", inače prva švedska pjesma na švedskom jeziku od 1998. godine, polako je osvojila naklonost fanova, pretekavši i pobjednika Eurosonga iz 2015. Månsa Zelmerlöwa.

8. Portugal: NAPA – Deslocado

NAPA - 2 Foto: Profimedia

Intimnu baladu "Deslocado", o ljudima koji su primorani preseliti iz svog rodnog kraja iz različitih razloga izveo je portugalski sastav Napa, koji dolazi s Madeire, istog onog kao i Cristiano Ronaldo.

9. Norveška: Kyle Alessandro – Lighter,

Kyle Alessandro - 1 Foto: Profimedia

Najmlađi natjecatelj ove godine je Norvežanin Kyle Alessandro, koji je početkom ožujka navršio 19 godina, a svoju zemlju je predstavio s plesnom pjesmom "Lighter".

10. Belgija: Red Sebastian – Strobe Lights

Red Sebastian - 2 Foto: Profimedia

Tamnu electropop himnu "Strobe Lights" na pozornicu Eurosonga je donio Belgijac Red Sebastian i barem na tri minute nad odveo u noćni klub.

Italija: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

Lucio Corsi - 2 Foto: Profimedia

Italija se plasira direktno u finale, a priliku da ih predstavlja ove je godine dobio osebujni Lucio Corsi.

11. Azerbajdžan: Mamagama - Run With U

Mamagama - 2 Foto: Profimedia

Daleku kavkasku državu Azerbajdžan ove godine je predstavio tri Mamagama s pjesmom "Run With U", pripredivši nam vizualni spektakl.

12. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

Gabry Ponte - 1 Foto: Profimedia

Jedan od bivših članova talijanskog sastava Eiffel 65, DJ Gabry Ponte, zapalio je pozornicu Eurosonga s pjesmom "Tutta l'Italia". I dok ova pjesma slavi Italiju i njezinu kulturu i utjecaj na svijet, najstariji ovogodišnji sudionik je predstavio - San Marino.

13. Albanija: Shkodra Elektronike – Zjerm

Shkodra Elektronike - 1 Foto: Profimedia

Među glavnim favoritima fanova ovogodišnjeg Eurosonga jest i albanski duo Shkodra Elektronike, koji je u svojoj pjesmi "Zjerm" (hrv. Vatra) imao interesantnu kombinaciju elektronike i narodnog melosa.

14. Nizozemska: Claude – C’est La Vie

Claude - 2 Foto: Profimedia

Priliku da predstavi Nizozemsku, koja je prošle godine uoči finala diskvalificirana, dobio je Claude s pjesmom "C'est la vie". Pjevač rođen u Demokratskoj Republici Kongo izveo je skladbu napisanu na engleskom i francuskom jeziku.

15. Hrvatska: Marko Bošnjak – Poison Cake

Marko Bošnjak - 3 Foto: Profimedia

Predzadnji u prvom polufinalu je nastupao hrvatski predstavnik Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake", a nastup u Baselu se uvelike razlikovao od onoga u Opatiji na Dori prije tri mjeseca i time razoružao kritičare.

Kako je izgledala njegova proba, pogledajte OVDJE.

Švicarska: Zoë Më – Voyage

Zoë Më - 2 Foto: Afp

Prije posljednjeg nastupa za koji se glasa, predstavila se i treća država koja ima direktni prolazak u finale - zemlja domaćin, Švicarska. Uspjeh Neme pokušat će ponoviti mlada Zoë.

16. Cipar: Theo Evan – Shh

Theo Evan - 3 Foto: Profimedia

Natjecateljski dio večeri zatvorio je ciparski predstavnik Theo Evan, koji je tijekom izvedbe pjesme "Shh" izveo brojne vratolomije.

