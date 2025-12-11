Mlada pjevačica preminula u tragičnoj nesreći, bila je dio turneje grupe One Direction

Camryn Magness, pjevačica koja je proslavila nastupajući s One Directionom, tragično je preminula u 26. godini nakon prometne nesreće na električnom romobilu u Floridi.

Camryn Magness, američka pjevačica koja je nekad nastupala kao predgrupa megapopularnom bendu One Direction, smrtno je stradala u 26. godini nakon što ju je udario automobil dok je vozila električni romobil.

Kako prenose strai mediji, nesreća se dogodila u Fort Myersu na Floridi, a vijest o njezinoj smrti objavljena je ovog tjedna na službenim društvenim mrežama, uz videozapis u kojem pliva u moru, u ronilačkom odijelu.

Camryn Magness - 3 Foto: Profimedia

"Naša su srca slomljena dok tugujemo za našom voljenom Camryn, blistavom silom čiji su glas, šarm i svijetli duh dotakli mnoge. Bilo na valovima ili na pozornici, životu je pristupala s neustrašivom energijom i neograničenom dobrotom... Počivaj u beskrajnom plavetnilu, naša draga djevojko. Duboko si voljena i zauvijek cijenjena. Camryn će zauvijek živjeti u našim srcima", stoji u emotivnoj objavi.

Camryn je iza sebe ostavila roditelje Sarah i Garyja, braću i sestre Chelsea i Cablea, te zaručnika Christiana Namea, agenta za nekretnine.

Camryn Magness - 2 Foto: Profimedia

Glazbom se počela baviti vrlo rano, već s osam godina objavljivala je covere na YouTubeu. Ubrzo je potpisala ugovor s diskografskom kućom i preselila se u Los Angeles. Prvi veći uspjeh postigla je pjesmom "Wait And See", koja je bila dio soundtracka za film "Judy Moody" iz 2011. godine.

Camryn Magness - 1 Foto: Profimedia

Širu popularnost stekla je kao predgrupa One Directionu, s kojima je 2011. krenula na turneju "Up All Night", a potom ih pratila i na 63 rasprodana nastupa diljem Europe tijekom turneje "Take Me Home" 2013. godine.

