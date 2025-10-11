Ovaj predivni osmijeh krije priču zbog koje će vam zastati knedla u grlu

Antonela Golobić influencerica je koja bol pretvorila u snagu te javno progovorila o zlostavljanju koje je proživjela.

Na zagrebačkoj špici uvijek ima onih koji privlače poglede, ali rijetki ostave dojam iskrene topline kao Antonela Golobić.

U jednostavnom tamnoplavom kompletu, sa zlatnim nakitom i osmijehom koji osvaja, ova influencerica i fitness trenerica odiše samopouzdanjem i vedrinom.

No iza tog osmijeha krije se priča o borbi, boli i ogromnoj hrabrosti – priča koju je Antonela odlučila javno podijeliti kako bi pomogla drugima.

Antonela je danas uspješna i prepoznatljiva po svom radu u fitnessu, no njezin put nije bio lak. Još u tinejdžerskim godinama počela se suočavati s dubokim osjećajem tuge i praznine koji nisu prolazili. Isprva su svi mislili da je riječ o fazi puberteta, no ona je već tada osjećala da se nešto ozbiljnije događa.

Godinama je šutjela o svojoj dijagnozi, no kada je progovorila, njezin je video postao viralan.

''Stvarno su mi lijekovi i psihoterapija pomogli. Ne znam kako bih više funkcionirala. Mi smo otvorili te neke traume i izliječili smo ih, i nastavila sam dalje. I sad kad pogledam, depresija mi nije sad toliko strašna. Ja s njom najnormalnije živim i najnormalnije funkcioniram. Dapače, ja smatram da sam ja nju trenutačno pobijedila jer više nemam te nekakve epizode, najnormalnije spavam, svakodnevne aktivnosti odradim najnormalnije'', rekla je u videu.

Ta prekrasna mlada žena godinama se sramila svoje dijagnoze.

''To je nešto čega sam se sramila godinama. Danas sam naučila živjeti s njom. Donijela mi je neke nove ljude u život i filtrirala stare. Bolest koju ne vidimo, ali osjetimo'', napisala je na Instagramu.

O depresiji je govorila i u brojnim intervjuima, a u podcastu ''Um&Boom Podcast'' detaljno je ispričala sve o bolesti. Problemi su, kaže, počeli još u djetinjstvu.

''Još uvijek imam depresiju, ali sada znam kako se nositi s njom. Sve je počelo dosta rano, rekla bih s 12 ili 13 godina, ali tada smo sve pripisivali pubertetu. Bila sam osjetljivija, neki bi rekli hipersenzibilna, a tada sam imala i prve suicidalne misli. Često bih čula: 'To se svima događa', i ti sebi onda u glavu staviš da je to normalno i da ne moramo više o tome razgovarati. Najnormalnije je da ti u tri ujutro plačeš iako nemaš razloga. Tada sam mislila to je normalno, tako svi i nisam o tome pričala do 20. godine. Sedam godina je sve to negdje stajalo sa strane'', rekla je, a onda je potražila pomoć, nakon čega je dobila dijagnozu i odgovarajuću terapiju.

A kako je odlučila progovoriti o svemu?

''Sama sam se našla u toj poziciji da nisam znala što se događa u mom tijelu, nisam znala kako to sebi objasniti. I kome god bih rekla, rekli bi mi da pretjerujem, da je to samo faza, da se to svima dogodi. Jednostavno, u cijeloj toj buci pomislila sam - ma nije moguće da sam samo ja jedna od toliko ljudi koja to proživljava. Kao, ja sam trenerica i stalno bih trebala biti nasmijana. Ne, ja sam čovjek, nisam robot. Pomogla sam tako i sebi i drugima'', rekla je između ostalog u podcastu.

U emotivnom razgovoru otvorila je dušu o svojim traumama i toksičnoj vezi koja je na nju ostavila posljedice.

''Jedan dan on meni dolazi pred vrata. Bila sam sama, i plače, ispričava se. To je bilo godinu dana nakon što je on mene ostavio. Rekla sam mu da mu je sve oprošteno, samo neka se makne od mene. Nastavila sam dalje, sretna sam, želim nastaviti dalje raditi svoj posao. I kada sam mu rekla da se viđam s nekim, gotovo, njega je prebacilo'', ispričala je Antonela, koja je otkrila da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja.

Danas je Antonela motivacija i inspiracija mnogima koji se nalaze u sličnoj ili istoj situacija kao i ona, a na društvenim mrežama svaka njezina objava preplavljena je komentarima podrške.

