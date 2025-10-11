Znate li tko je ovo? Glumila je Bondovu djevojku i bila jedna od najljepših brineta svih vremena

Ova žena francuska je ikona elegancije i vječne ljepote, a za razliku od uspješne karijere, sreću u ljubavi pronalazila je cijeli život.

Francuska glumica privukla je pažnju javnosti kada je prošetala pistom na reviji u Parizu, potvrđujući da je i dalje oličenje stila i dostojanstva.

Unatoč godinama, zrači prirodnom ljepotom, samopouzdanjem i gracioznošću koje su zasjenile brojne mlađe modele na modnom događaju. Njezin nastup pokazao je da istinska elegancija ne poznaje dob, već je odraz stava i unutarnje ravnoteže.

Znate li o kome je riječ?

Ova 68-godišnja prelijepa žena je Carole Bouquet, rođena 18. kolovoza 1957. u francuskom gradu Neuilly-sur-Seine i jedna je od najpoznatijih i najcjenjenijih francuskih glumica, modela i ambasadorica stila. Njezina karijera traje već gotovo pet desetljeća, a spoj je neospornog talenta, sofisticiranosti i prirodne ljepote.

Bouquet je svjetsku slavu stekla 1981. godine zahvaljujući ulozi Meline Havelock, tajanstvene i hrabre junakinje u filmu ''For Your Eyes Only'' (Samo za tvoje oči) uz Rogera Moorea u ulozi Jamesa Bonda. Ta joj je uloga donijela međunarodno priznanje i status filmske ikone – njezina kombinacija elegancije i unutarnje snage izdvojila ju je među najpamtljivijim Bond djevojkama svih vremena.

Nakon toga, ostvarila je zapažene uloge u brojnim francuskim filmovima, uključujući rad s uglednim redateljima poput Luisa Buñuela u remek-djelu ''That Obscure Object of Desire'' (Taj mračni predmet želje) iz 1977. godine, gdje je debitirala ulogom koja je već tada nagovijestila izniman talent i karizmu.

Tijekom osamdesetih i devedesetih godina Bouquet je bila jedno od najtraženijih lica europske kinematografije. Godine 1990. osvojila je César nagradu za najbolju glumicu za film ''Trop belle pour toi'' (Prelijepa za tebe) redatelja Bertranda Bliera. Osim glume, bila je dugogodišnje zaštitno lice Chanel No. 5, što ju je učvrstilo kao simbol klasične francuske elegancije.

Udavala se tri puta. Njen prvi suprug bio je Rodolfo Recrio s kojim je bila u braku samo godinu dana 1980.-1981. Potom se 1982. udala za Jean-Pierrea Rassama, no i od njega se razvela 1985. godine.

Za trećeg supruga Jacquesa Leibowitcha udala se 1992. godine, a rastala se 1996.

Nakon njega ljubila je Gerarda Depardieua, no i ta ljubav prestala je 2005. godine.

Posljednjih godina na crvene tepihe dolazila je u društvu Philippea Sereys de Rothschilda, a jesu li još zajedno nije poznato.

