Za IN magazin govore Halidovi kolege i prijatelji: ''Svi ćemo mi s ovog svijeta, ali mene ubiše sjećanja...''

Danas je u Sarajevu održana komemoracija za Halida Bešlića, a zatim i njegov ispraćaj. Emotivno su o Halidu govorili njegovi kolege i prijatelji, a tuga se osjetila u cijelom gradu. U Sarajevu je i naša ekipa, a izvještaj s tužnog rastanka od omiljenog pjevača donose Julija Bačić Barać i Davor Garić.

Halidov ispraćaj jedan je od najvećih sprovoda u novijoj povijesti, ne samo Sarajeva nego i Bosne i Hercegovine.

Uz teške uzdahe i suze koje nitko nije mogao sakriti, danas je održana komemoracija za Halida Bešlića.

''On će vječno živjeti. Njegova pjesma, njegov duh, njegovo djelo, ostaju dok postoji sjećanja i pamćenja ljudi'', rekla je Neda Ukraden.

Oproštaj od Halida - 6 Foto: In Magazin

''Halid je bio najbolji učitelj i svima nam je pokazao što znači poniznost, što znači biti dobar čovjek, što znači biti veliki pjevač i umjetnik, a opet biti tako skroman. Voljeti ljude bez obzira tko si i što si'', kazala je Indira Levak.

''Sve ono što čovjeka krasi i što ga čini čovjekom, to je bio Halid Bešlić'', opisala ga je Hanka Paldum.

Bio je više od pjevača. Duša Bosne. Čovjek koji je pjesmama gradio mostove među ljudima.

Oproštaj od Halida - 5 Foto: In Magazin

''Živjet će jer je netko tko je svojom osobnošću, glasom i pjesmom obilježio ove prostore i Bosna i cijeli Balkan mogu biti ponosni'', dodala je Neda Ukraden.

''44 godine prijateljstva. Ja sam racionalizirao njegovu smrt. Ljudi su smrtni, svi dolaze na ovaj svijet i idu s ovog svijeta, svi ćemo mi nekad s ovog svijeta otići, ali mene ubiše sjećanja, 44 godine smo se znali...'' kaže tužno Emir Hadžihafisbegović.

Što su o njemu rekli Sarajlije te ostali kolege sa scene, pogledajte u prilogu.

