Thompsonov izbor obuće za koncert u Osijeku mnogi su odmah primijetili!

Marko Perković Thompson otvorio je koncert u Osijeku pjesmom "Ustani iz sjene", a tijekom koncerta odao je počast Vukovaru noseći Zenge.

Marko Perković Thompson otvorio je svoju dvoransku turneju koncertom u osječkoj dvorani Gradski vrt.

Njegovi fanovi dupkom su ispunili sva mjesta, a da će to biti slučaj, bilo je vidljivo još prije početka, kada se stvorila velika gužva.

Tisuće obožavatelja okupilo se na ulazu znatno prije početka, želeći što prije zauzeti svoja mjesta u dvorani. Na fotografijama vidi se ozračje koje je vladalo ispred ulaza - skupine prijatelja, parovi koji se grle, zastave i mnoštvo ljudi odjevenih u jakne i kapute, štiteći se od hladne večeri dok strpljivo čekaju otvaranje vrata.

U redu se moglo vidjeti fanove različitih dobnih skupina – od tinejdžera prekrivenih hrvatskim zastavama, preko parova i skupina prijatelja, do starijih obožavatelja koji s jednakim žarom prate Thompsonove nastupe.

Unatoč angažmanu brojnih redara i sigurnosnog osoblja, redovi su bili dugački, a ulaz sporiji zbog sigurnosnih provjera i kontrole ulaznica. Neki fanovi kratili su vrijeme do čekanja pregledavajući mobitele i fotografirajući se.

Thompson je otvorio koncert s pjesmom "Ustani iz sjene", a tijekom nastupa nosi Zenge, žute čizme vukovarske tvrtke Borovo, simbolično odavši počast Gradu heroju i svim poginulim braniteljima. Osim Zengi, nosi i majicu s brojem 03941158, zatvorskim brojem Zvonka Bušića.

