Koliko pamtite detalje o glumcu uz čije uloge smo svi i plakali i smijali se?

Uz naš kviz prisjetite se karijere i života jedne od najvećih glumačkih legendi.

Mustafa Nadarević bio je jedan od najvoljenijih i najcjenjenijih glumaca s regionalnih prostora.

Njegova karijera obuhvatila je kazalište, film i televiziju, a publiku je osvajao svojom nevjerojatnom glumačkom sposobnošću i prepoznatljivom pojavom.

Ovaj kviz koji smo napravili za vas provjerit će koliko zapravo znate o njegovom životu, radu i ostavštini koju je ostavio iza sebe.

