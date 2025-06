Srcolomac iz "Spasilačke službe" naprasito je napustio glumu, a evo gdje je danas!

David Charvet povukao se iz svijeta glume, no razvio je uspješan građevinski biznis kojeg je započeo slučajno.

Mnogi fanovi televizijskih serijai danas se rado sjećaju serije "Spasilačka služba", čiju glumačku postavu je predvodio David Hasselhoff.

Uz njega je glumilo mnogo glumaca, čija imena i danas znamo poput Pamele Anderson, a neke smo danas zaboravili. U toj grupi ljudi spada i danas 53-godišnji Francuz David Charvet, kojeg su fotografi ovih dana uhvatili u šetnji Malibuom s djecom, a mnogi će biti uvjereni kako se nije nimalo promijenio od svojih slavnih dana.

David Charvet - 2 Foto: Profimedia

David Charvet - 1 Foto: Profimedia

David Charvet - 6 Foto: Profimedia

Rođen u Lyonu, Charvet je došao u SAD nakon što je putem Morrisonove vizne lutrije dobio zelenu kartu. Veliku priliku dobio je gotovo odmah, kada je u "Spasilačkoj službi" dobio ulogu Matta Brodyja i ostao iduće tri godine. Kada je napustio "Spasilačku službu", dobio je priliku u seriji "Melrose Place", gdje je tumačio ulogu Craiga Fielda, a paralelno je snimao filmove. Glumu je napustio 1999. kako bi se fokusirao na glazbenu karijeru, no iz mirovine se vratio 2006. u filmu Prisoners of the Sun, koji je objavljen tek sedam godina poslije.

Kao jedan od razloga što se ponovno povukao iz svijeta glume naveo je obitelj, tvrdeći: "Prije svog prvog djeteta, kroz pet godina sam putovao u 42 zemlje svijeta zbog glazbe. Sada nema šanse da bih to ponovno uradio. Našao sam drugi smisao života."

David Charvet - 3 Foto: Profimedia

David Charvet - 5 Foto: Profimedia

David Charvet - 9 Foto: Profimedia

Charvet je na kraju u potpunosti promijenio karijeru. Nakon što je imao incident s građevinskom tvrtkom koju je unajmio za gradnju kuće u Malibuu, preuzeo je stvar u svoje ruke i na kraju sam pronašao ljude koji su pod njegovim nadgledanjem napravili kuću do kraja. Ovo je na kraju dovelo do toga da je Charvet osnovao svoju građevinsku tvrtku The Jones Builders Group, koja godišnje izgradi od 10 do 14 kuća u Los Angelesu.

"Završili smo kuću i svaku puta kada bi pozvali ljude, oni bi nam govorili "O moj Bože, ova kuća je predivna. Misliš li da možeš opet?"", prisjetio se Charvet.

David Charvet - 11 Foto: Profimedia

David Charvet - 10 Foto: Profimedia

David Charvet - 7 Foto: Profimedia

Za vrijeme svog sudjelovanja u "Spasilačkoj službi", dvije godine je bio u vezi s Pamelom Anderson, a najdužu vezu je imao s voditeljicom Brooke Burke, s kojom je dobio kćer i sina. Ipak, nakon 12 godina veze i sedam godina braka, par se rastao, a konačni razvod je finaliziran 2020. godine.

Iako se povukao iz javnog života, povremeno se pojavljuje u medijima, najčešće u kontekstu poslovnih projekata ili obiteljskih događanja.

