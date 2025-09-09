Jeste li spremni? Ovaj Batman kviz mračniji je od samog Gothama

Napravili smo opći kviz o Batmanu, a koliko znaš o ovom superjunaku provjeri kroz naših 12 pitanja.

Koliko zapravo znate o najmračnijem superjunaku iz Gotham Cityja? Od kultnih filmskih scena i legendarnih glumaca do nezaboravnih zlikovaca – Batman već desetljećima osvaja publiku diljem svijeta.

Riješite naš kviz i provjerite jeste li pravi poznavatelj Vitez tame ili ti ipak treba mali "Bat-podsjetnik".

Koliko se dobro sjećate detalja o životu kraljice Elizabete? Kviz pronađite OVDJE.

Jedan kviz treba vladati svima! Provjerite svoje znanje o Gospodaru prestenova OVDJE.

