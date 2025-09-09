koliko imate točnih?
Jeste li spremni? Ovaj Batman kviz mračniji je od samog Gothama
Napravili smo opći kviz o Batmanu, a koliko znaš o ovom superjunaku provjeri kroz naših 12 pitanja.
Koliko zapravo znate o najmračnijem superjunaku iz Gotham Cityja? Od kultnih filmskih scena i legendarnih glumaca do nezaboravnih zlikovaca – Batman već desetljećima osvaja publiku diljem svijeta.
Riješite naš kviz i provjerite jeste li pravi poznavatelj Vitez tame ili ti ipak treba mali "Bat-podsjetnik".
