Koliko se dobro sjećate detalja o životu kraljice Elizabete?

Kraljica Elizabeta napustila nas je 2022. godine u rujnu, ali njena vladavina zauvijek će ostati upamćena.

Kraljica Elizabeta, najdugovječnija vladarica britanske monarhije, preminula je 8. rujna 2022. godine.

O njoj se nije govorilo samo zbog vladavine, već i zanimljivog privatnog života, a koliko se dobro sjećate detalja o Njenom Visočanstvu provjerite u našem kvizu.

