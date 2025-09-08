provjerite u našem kvizu
Koliko se dobro sjećate detalja o životu kraljice Elizabete?
Piše J. C. ,
Danas @ 20:48
Zanimljivosti
Kraljica Elizabeta
Foto: Profimedia
Kraljica Elizabeta napustila nas je 2022. godine u rujnu, ali njena vladavina zauvijek će ostati upamćena.
Kraljica Elizabeta, najdugovječnija vladarica britanske monarhije, preminula je 8. rujna 2022. godine.
dobro raspoložena
O njoj se nije govorilo samo zbog vladavine, već i zanimljivog privatnog života, a koliko se dobro sjećate detalja o Njenom Visočanstvu provjerite u našem kvizu.
