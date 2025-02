Ecija Belošević progovorila o rizičnoj trudnoći: ''Odjednom sam se našla na operacijskom stolu''

Ecija Belošević progovorila je o svojem iskustvu s trudnoćom, IVF-om te hitnim carskim rezom.

Nova epizoda podcasta Mame kod Lane voditeljice Lane Gojak Bajt donosi inspirativnu i emotivnu priču Ecije Belošević, poznate voditeljice, koja je otvoreno podijelila svoje iskustvo IVF-a, trudnoće i nepredvidljivog poroda. Njezina emotivna i snažna priča o izazovima kroz koje je prošla sigurno će se prepoznati među mnogim majkama i ženama koje se pripremaju za majčinstvo.

Ecija Belošević i Lana Gojak Foto: PR

Ecija je već jako rano saznala da ima smanjenu ovarijsku rezervu, no ni jedan liječnik nije joj rekao da bi zbog toga mogla imati probleme pri začeću. Ubrzo nakon toga saznala je da je trudna, ali radilo se o biokemijskoj trudnoći, odnosno trudnoći koja se nije mogla detektirati ultrazvukom. Nakon te situacije uslijedilo je razdoblje neizvjesnosti i borbe za potomstvo, koji je trajao godinu i pol dana. Prošla je kroz proces medicinski potpomognute oplodnje, a trudnoća je uspjela iz drugog pokušaja. No, ni tada nije bilo jednostavno. Kada je saznala da nosi blizance, osjetila je ogromnu sreću, ali na trećem pregledu suočila se s vijestima koje su je duboko pogodile. Liječnici su joj objasnili kako se jedan plod prestao razvijati, odnosno da se radilo o sindromu vanishing twin, što je kod Ecije izazvalo stalan strah od gubitka i nesigurnost sve do kasne trudnoće.

Porod je bio sve suprotno od onoga što je zamišljala. Unatoč temeljitim pripremama, tečajevima disanja i savjetovanjima s primaljama, sve je završilo hitnim carskim rezom.

''U trenutku kada su mi rekli da moram na carski rez, sve su mi lađe potonule. Nakon više od 12 sati trudova, odjednom sam se našla na operacijskom stolu'', prisjetila se Ecija. Unatoč velikoj sreći kada je čula plač svojeg sina, prvi trenuci majčinstva bili su daleko od onoga što je očekivala.

''Nisam mogla ni primiti svoje dijete, samo sam ga kratko vidjela sa strane'', dodala je Ecija.

Ecija i Goran Belošević Foto: Instagram

Oporavak nakon carskog reza bio je dug i izazovan. O svojem boravku u bolnici Ecija je podijelila kako ništa nije bilo onako kako je planirala ni na što se pripremala.

"Nije mi normalno da u bolnici žene nakon carskog reza stavljaju u šok-sobu koja se nalazi doslovno preko puta rodilišta. Dijele ih samo jedna vrata. Prvu noć bi se trebao odmoriti, ali ja cijelu noć nisam spavala jer sam slušala žene kako rađaju. Ne mogu vjerovati da imamo tako lošu infrastrukturu u bolnicama. Tri noći sam bila u bolnici i tri noći nisam oka sklopila. Sve mi je to bilo nešto na što me nitko nije pripremio."

Povratak kući donio je nove izazove i prilagodbu, njoj, ali i njezinu suprugu. Nakon dana provedenih u bolnici, suočili su se s novom realnošću roditeljstva u kojoj su oboje morali učiti i prilagođavati se novim rutinama. Ecija je priznala kako im je prva godina s bebom bila istovremeno najteža i najljepša.

Svoju priču Ecija je podijelila s ciljem da pruži potporu svim ženama koje prolaze kroz slične situacije.

''Svaka žena mora pronaći svoj oslonac u cijelom procesu, bilo da je to vjera, obitelj, prijatelji ili stručna pomoć. To je ključno'', poručila je.

Nova epizoda podcasta Mame kod Lane donosi snažnu i autentičnu priču koja otvara važna pitanja o trudnoći, porodu i majčinstvu. Razgovor s Ecijom Belošević nikako ne treba propustiti, a nova epizoda dostupna je već danas na YouTubeu te audio podcast platformama poput Spotifya i Applea.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Miro i Veljko iz omiljene serije sve nasmijali fotografijom: ''Kakav otac, takav sin...''

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Mate Bulić slavio je u najdražem društvu, a klasična torta ukrala je svu pozornost!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Svi se pitaju tko je šarmantni voditelj s inauguracije predsjednika Milanovića, njegov glas čuli ste i u našem showu!

Pogledaji ovo Celebrity Jednoj od najvećih britanskih zvijezda prijeti amputacija prstiju: ''Doktor mi je rekao...''

Pogledaji ovo Celebrity Našeg zgodnog glumca uskoro ćemo gledati u Survivoru: ''Nisam netko tko ljudima lako prešuti!''

Pogledaji ovo Celebrity Meghan Markle prijeti tužba iz Španjolske? Sličnost je nevjerojatna: ''Jedina razlika je...''