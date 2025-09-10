Kako izgleda supruga našeg glumca? Imaju jedan od najskladnijih brakova u Hrvatskoj

Amar i Alma Bukvić ispratili svoju djecu u školu, a tim povodom glumac je podijelio njihove fotografije.

Hrvatski glumac Amar Bukvić na društvenim mrežama pohvalio se lijepim vijestima.

On i supruga ovog tjedna ispratili su svog sina Amana i kćer Amal u školu, a tim povodom svu pozornost ukrala je njegova predivna Alma.

Amar i Alma Bukvić - 1 Foto: Facebook

U bijeloj haljini koja je istaknula njenu figuru zablistala je na ovaj poseban dan, a fotografije pogledajte u nastavku.

''Veliki dan danas, 1.razred i 5. razred'', napisao je ponosni Amar.

Amar i Alma u braku su već osam godina, a upoznali su se 2012. godine. Alma je inače PR stručnjakinja, a njezin brak s glumcem nije obilježio niti jedan skandal.

Amar i Alma Bukvić - 1 Foto: Josip Moler/Cropix

Pred oltar su stali u lipnju 2014. godine, a tog se dana uvijek s nostalgijom prisjete jer je cijelo vrijeme padala kiša, a baš u trenutku kad su trebali reći "uzimam" zasjalo je sunce.

Amar i Alma Bukvić (FOTO: Grgur Zucko/PIXSELL)

Podsjetimo, Amara gledamo kao doktora Darka Bratoša u hit-seriji Nove TV ''U dobru i zlu'' koja je ponovno krenula s emitiranjem. Što vas očekuje u novoj epizodi večeras pogledajte OVDJE.

