Danijela Marinović otkrila kako izgledaju blagdani u njezinoj obitelji: ''Tata bi poveo molitvu...''

Jučer smo upalili prvu svijeću na adventskom vijencu. A najradosniji blagdan najbolje je dočekati uz pjesmu. Upravo zato Danijela Martinović priprema božićni koncert. Prisjetila se tako pjevačica kako u njezinoj obitelji izgledaju adventske nedjelje, a otkrila nam je i kako će provesti Božić i Novu godinu.

Točno 20 godina od ovog koncerta, Danijela Martinović se s božićnim pjesmama opet vraća na istu pozornicu.



Pa 20 godina stvarno, zapravo sam se ja kao prenula iz nekog sna. Kako smo ušli u ovu godinu i onda sam zvala svoju Dodu, svoju najbolju prijateljicu, koja je i bila na tom koncertu i koja je dala jedan poseban pečat - ja joj kažem Dodo pa ove godine je 20 godina i totalno smo ostale zatečene jer stvarno kad ne računaš vrijeme kako nekako brzo prođe'', priča Danijela.



Na koncertu je tada imala i snijeg. A i ovog puta priprema iznenađenja. Uz brojne glazbenike na pozornici, tu će biti i gosti. Danijelina božićna glazbena priča počela je mnogo prije. Kada je prvi put zapjevala u crkvenom zboru. Mnogo godina nakon toga tata ju je nagovorio da snimiti pjesmu Tiha noć.



''Moj tata je za mnogo šta glavni krivac. Zato što sam ja zapravo kao djevojčica, ne znam koliko mjeseci ranije sam prvi put uzela mikrofon u ruke i na jednoj ponoćci, to je bila moja prva izvedba Tihe noći uživo i to je bila jako akustična, jako intimna, bila je samo uz gitaru. Ja sam se toliko tresla. Bila je za vrijeme svete pričesti. Crkva je pucala po šavovima, ja sam se toliko tresla. Ja sam pjevala tu tihu noć. Čak sam uspjela falit tekst ali sva sreća nije puno ljudi to ovaj shvatilo i moj tata je meni godinama govorio - dušo pa kad ćeš ti snimit Tihu noć, to je najljepša Tiha noć u životu'', priča Danijela.

I tako je nastao njezin Božićni album, koji je snimila u tajnosti. Da priprema božićne pjesme, znala su samo njezina tri producenta.



''Ja sam stvarno htjela da to bude potpuno iznenađenje, a inače sam maherica u iznenađenjima i volim iznenađivati ljude, tako da još mi nisu ušli u trag. Dakle, svaki put mi iznenađenje uspije'', kaže Danijela.

Blagdani u njezinoj obitelji nose posebnu toplinu, iako se danas svi rjeđe uspiju okupiti.

''Znate što sada je malo nezgodnije zato što nismo svi na okupu u tom cijelom periodu. A kada smo bili bliže, nešto najposebnije, nešto najsvetije, nešto što stvarno pamtim, nešto vrlo posebno - to su nedjeljni ručci gdje bi na početku svakog ručka tata poveo molitvu i na kraju svakoga ručka završavao molitvu sa jednim predivnim starim ritualom, gdje bi umakao kruh u crno vino i onda dok bi završvaoa molitvu se zapravo gasila adventska svijeća''.

I Danijela je trebala biti domaćica jednu od nedjelja, no to će pričekati.



''Ja sam mislila da će to bit ove godine, ali kako se kaže, čovjek snuje, a Bog određuje. Ipak to neće biti ove godine, ali će stvarno biti slijedeće godine, to je sigurno jer se sve to skupa malo prolongiralo ali u redu je. Znate svi koji su gradili kuću i svi koji bilo što grade u životu znaju da radnicima dva tjedna, najčešće znače po 2 ili 3 mjeseca, mislim da ne sigurna sam da će to sljedeće godine biti kod nas''.

A kad stane za štednjak, specijaliteti kuće su tradicionalni.



''Nemojte me sada baš ubacivati u neugodnu situaciju. Zato što se trebam sada posebno pripremat jer sam malo ispala iz forme, što se tiče kuhanja. Makar ja to tako mislim, prije sam više bila nekako u mašini kuhanja. Ali moji prijatelji i svi moji kažu da zapravo to je više moj osjećaj, nego što to stvarno ja mislim. Ali to su ona tradicionalna jela''.

Zato se uvijek može osloniti na poseban adut - mamu.



''Ja je još uvijek dan danas znam zvati za neke male savjete. Ona je meni bila joker zovi otpočetka kad sam tek počela putovat. Mama, kako se sad kuva juha, onda bi mi ona na telefon. Staviš ovo, staviš ono i to dan danas je''.

U njihovoj obitelji poseban je i ritual kojim ručak završava – onaj koji je uveo tata.



''Moj tata je to davno uveo, iako nevoljko, ostatak familije samo bi gledao tatu i onda bi on okej, to je umjesto deserta i onda on zna - dušo, hoćeš ti uvatit i onda kad ja uvaqtim, onda svi nastave i to je. To je recimo nama, stvarno umjesto deserta, to je nešto na čemu sam toliko zahvalna, zato što sam svjesna, u stvarnom trenutku da još imam to, da još uvijek mogu reći hej tata, hej mama i da su oni tu''.



Smijeha u njihovoj kući ne nedostaje – a u obiteljsko višeglasje uključio se i partner Josip Plavić.



''Da, da,da priključi, Pa mora znat. I dobar je u višeglasju. Brzo se snašao, sve od dalmatinskog humora. Sve, obožavaju ga, stavili su ga na tron. Uopće ne razumijem''.

Za Badnjak Danijela pjeva u Splitu, nakon čega će odmah produžiti do svojih, a novu godinu dočekat će u Opatiji. I to…



''Naravno, nekako pazim da u nekim posebnim trenucima stvarno je uz mene, izuzetno je i nemjerljivo je. Kada se okrenem sa bine i vidim da je on negdje u mojoj blizini''.

A tako će biti i na koncertu 3. prosinca u Lisinskom, gdje će zapjevati s istom božićnom toplinom koja je prati od prve izvedbe Tihe noći.

