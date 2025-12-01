Humanitarni glumački buvljak: Glumci donirali odjeću iz svojih ormara za nezbrinutu djecu

Blagdansko vrijeme rezervirano je za poklone. Posebno mjesto u to doba ima humanitarno darivanje. Uz to što je pokazatelj tople strane ljudskosti, često povezuje pojedince koji se prethodno nisu upoznali. Povod svojeg humanitarnog djelovanja našoj Lani Zaninović otkrio je glumac Filip Sertić.

Naš mladi glumac Filip Sertić, nekoliko godina nakon diplome, proveo je u Los Angelesu. Ondje je imao priliku sresti Brada Pitta, Toma Cruisea i Quentina Tarantina, ali i upoznati jednu od najvećih glumica – Meryl Streep, te ostvariti uloge u zapaženim filmovima i serijama. Protekle subote u Zagrebu na najljepši je mogući način najavio ono doba godine kad postajemo posebno emotivni – vrijeme blagdana i darivanja.

"Odlučili smo organizirati humanitarni glumački buvljak na način da glumci doniraju odjeću iz svojih ormara. Sve donacije idu djeci koja izlaze iz domova za nezbrinutu djecu i kreću u samostalan život. Odlučio sam se za to jer znam koliko je meni bilo teško osamostaliti se i uopće ne mogu zamisliti kako bi to izgledalo da nisam imao neku podršku", rekao je Filip Sertić.

"Ma divno, ja jako volim ovakve akcije i divim se ljudima koji imaju energiju da to pokrenu. Meni svašta pada na pamet, ali jednostavno – pojede te vrijeme", rekao je Tarik Filipović.

"Mislim da nema boljeg i plemenitijeg načina da daš nešto svoje, da netko drugi to uzme za sebe kao neki novi početak, a nekom trećem olakšamo život ili njegov daljnji put. Mislim, ne znam tko ovdje točno gubi", rekao je Fabijan Pavao Medvešek.

U mnoštvu raznovrsnih i osobno obilježenih predmeta, organizator je izdvojio neke posebno zanimljive primjerke.

"Imali smo odijelo s dodjele Oscara producenta Danijela Peka, nekoliko vrlo zanimljivih haljina iz žirija Supertalenta, Tarikove naočale", rekao je Filip Sertić.

"Evo, ja sam donio jedne svoje naočale s mojim potpisom. Nadam se da ćemo dobiti dobru cijenu i da će to otići u prave ruke, naravno", rekao je Tarik Filipović.

"Donirao sam jednu svoju jako dragu jaknu i mislim da – evo, upravo sad odlazi. Neka ide... Kako bih rekao – teška srca... Nije teška srca, ali draga mi je i eto", rekao je Fabijan Pavao Medvešek.

"Ja sam isto uzeo jedan mali bedž, ili kako se to već zove – gremlina. Ne znam čiji je, ja sam ga uzeo (pokazuje na stol), ali nije pisalo, tako da – nepoznati donator", rekao je Borko Perić sa smiješkom.

"Dobar je odaziv, zadovoljni smo, ljudima se izgleda sviđa, tako da se nadamo da možda postane i tradicionalno", zaključio je Filip Sertić.

Pred kraj godine, kada najviše razmišljamo o darivanju drugih, mnogi se osvrću i na osobne dojmove i uspjehe.

"Ova godina je bila divna. Radio sam predstavu u kazalištu – mjuzikl Six, za koji sam sada dobio i nagradu. Sve je zaokružilo jedan fini krug i sad jedva čekam iduću godinu da ponovno igramo", rekao je Igor Barberić.

"Ja sam zadovoljan, što ću – nemam izbora. Kako je, tako je – dobro je. Dok ne tuku – dobro je", rekao je Borko Perić.

"Presretan sam što smo zdravi, svi smo ok, relativno obiteljski, moji prijatelji također. Na globalnom planu je uvijek isto. Otkad sam se rodio slušam da su teška vremena i da će biti još gora, ali nekako treba isključiti taj čip u glavi i razmišljati pozitivnije. Dok smo nasmijani i na nogama – imamo sve", rekao je Tarik Filipović.

Poznata imena s domaće scene otkrila su i planove za nadolazeće blagdane.

"Za staru godinu supruga i ja slavimo 18 godina braka, tako da još važemo gdje ćemo obilježiti to punoljetstvo. Pošto ja od prometne nesreće više ne skijam – idemo malo u Istru, malo u toplije krajeve", rekao je Tarik Filipović.

"Ove godine ću stvarno imati vremena raditi sve što treba – smiriti se, lijepo kuhati, peći kekse, biti s ljudima. Znaš ono kad se veseliš Božiću i blagdanima jer znaš da će biti potpuno", rekao je Igor Barberić.

Na kraju, svi se nadaju da će prikupljene donacije s buvljaka uljepšati dane onima kojima su i namijenjene – mladima kojima je svaki novi početak dragocjen.

