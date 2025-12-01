Dubrovnik fashion ball ujedinio modu i humanost! Prikupljena sredstva za djecu s teškoćama u razvoju!

U Dubrovniku je održan nesvakidašnji modni događaj. 5. ''Dubrovnik fashion ball'' okupio je brojne domaće dizajnere, koji su donirali svoje svečane haljine za javnu aukciju. Neke su haljine postigle cijenu od čak 1600 eura, a sve je donirano u humanitarne svrhe. Detalje zna naš Davor Garić, a sve možete vidjeti u prilogu IN magazina.

Bio je to pravi modni spektakl s humanitarnim ciljem! Peti ''Dubrovnik fashion ball'' okupio je ponajbolje domaće dizajnere.



''Dubrovnik fashion ball je spojio modu, umjetnost i kreativnost i ono što je najvažnije - humanost. 11 najboljih dizajnera doniralo nam je 11 pekrasnih haljina koje licitiramo. Sva prikupljena sredstva donirat ćemo udruzi Dva skalina'', govori Jadranka Pezo.



Dizajneri su se tako našli u neobičnoj situaciji. Iz prvog su reda pratili humanitarnu licitaciju svojih haljina, pa im nije bilo svejedno za koliko će se novca prodati.



''Iskreno, jesam strepio sam zato što sam na neki način očekivao da će se postić dobra cijena, ali s druge strane nikad ne znate kako će publika odreagirati, tako da sam zaista zadovoljna da je odijelo bilo maltene bilo jedno od najvećih postignutih cijena, to je ogromna sreća zato što zaista taj novac id u dobrotvorne svhre, u dobre ruke, za djecu s posebnim potrebama što je izuzetno bitno jer sam izuzetno osjetljiv na to'' rekao je Ivan Friščić.



''Bogme veliko iznenađenje i kada su dečki rekli da će ponovno donirati tu haljinu, ja sam stvarno odlučila da mi otkupimo po istoj cijeni, ali eto gospođa koja se stvarno večeras istaknula, je otela i preuzela drugi puta, ali već smo dogovorili i našu donaciju direktno udruzi'', rekla je modna dizajnerica Ksenija Vrbanić.

Goste je zabavljao Gospodin Glas, Jacques Houdek.



''Ja sam se čak malo našalio s jednom od dizajnerica, sa gospođom Ksenijom dizajn, da bi bilo zgodno.... Ja sam naime gledao i nekaj i za sebe! Godinama nosim neke zastore, a ona ima ovako malo pomaknuti đir, znamo da oblači i našu najveću divu Josipu Lisac, pa sam se ja malo ponudil kao jedan izazov! Možda dogodine izađem kao model, nikad ne znaš, možda ja bude na licitaciji u nekoj kreaciji'', rekao je Houdek.

Upravo stajlingu Jacques pridaje mnogo truda. Pitamo se tko mu pomaže?



''Doista mi pomaže dragi Bog ponekad. Biti korpulentan, u ovako velikom obimu je stvarno izazov. Zato sam ja i bacio taj izazov na gospođu Kseniju, do sada su se rijetki htjeli okušati'', odgovorio je Houdek na ovo pitanje u svom stilu.



Jacquesa uskoro čeka glazbeni maraton!



''Ove godine slavimo 20 godina albuma ''Kad si sretan'' i desetu obljetnicu koncerata u Lisinskom. Ove godine je to kao i prošle - 3 koncerta, s tim da su to ove godine 3 koncerta u jednom danu. Svi me pitaju kako ću to izdržati, ali to je nešto što najviše voliš i onda naravno gineš, to je moja vjerna publika, moji Žaklinci''-



U sklopu Dubrovnik fashion balla dodijenjene su i nagrade Srce Dubrovnika, onima koji svojim nesebičnim djelovanjem pokazuju što znače istinska humanost, solidarnost i ljubav prema bližnjem. Luko Radović, Antonio Lang i Asmir Šehović iz olujnog su mora prošlog ljeta od utapanja spasili dvoje francuskih turista.



''Nekad su i sekunde bitne, nekad ni ne razmišljaš neog instinktivno reagiraš, iskutvo je tu velika stvar. Mi se u Cavtatu jednostavno zovemo Djeca sa stijena. Mi možda drugačije vidimo to što se događa i sa južinom i sa morem nego neki gosti ili neki koji to ne poznaju, možda je to nama i jednostavnije, a opet ne bi to nikome preporučio to je jedna situacija koja bolje da se ne ponovi, ali sreća, sve je dobro ispalo'', rekao je Luko Radović.



Na balu je prikupljeno više od 21 tisuće eura, a sredstva su donirana Udruzi Dva skalina, udruzi roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.



''Jako nas veseli kad ljudi prepoznaju naš rad i kad ga podržavaju, a onda uz to krene i ta novčana pomoć, tako da bez dobrih ljudi velikog srca ne bi mogli bit 20 godina bit ovdje i ne bi mogli dalje nastavit'', zakljućila je tajnica udruge Anita Šetka.

Čini se da dobrih ljudi, spremnih pomoći, još uvijek ima napretek.

