Je li život u sjeni mračnih tajni odveo neprežaljenu glazbenu divu u propast?

Whitney je imala samo 48. godina kada je pronađena mrtva, a tajne iz njezina života i danas su velika enigma.

Da je živa, Whitney Houston 9. kolovoza bi slavila 62. rođendan, a njezin život prekinut je 11. veljače 2012. godine.

Pjevačica se utopila u hotelskoj kadi nakon što se predozirala kokainom, a brojne biografije koje su se pojavile nakon njezine smrti otkrile su šokantne detalje iz njezina života.

Sve je počelo već u njezinu ranom djetinjstvu, kada je pjevačicu navodno seksualno zlostavljala rođakinja Dee Dee Warwick, a takve je tvrdnje prvi iznio film "Whitney" redatelja Kevina Macdonalda, koji je tvrdio da mu se o tome povjerio polubrat pjevačice Gary Garland, koji je i sam trpio zlostavljanje.

Whitney je odrasla u New Yerseyju, a odmalena je bila povezana s glazbom s obzirom da joj je majka nastupala diljem SAD-a. Njezine rođakinje Dione i Dee Dee Warwick su također pjevačice, a kuma joj je bila Aretha Franklin. S 11 godina je naučila svirati klavir i pjevala je u lokalnom crkvenom zboru. Majka Cissy učila ju je pjevanju i za nju je imala velike planove koji su se na kraju i ostvarili.

Još dok je bila tinejdžerica, Houston je upoznala Robyn Crawford, za koju je govorila da joj je sestra koju nikada nije imala. Kasnije je upravo ona bila i njezina asistentica, a pratile su ih i glasine da su bile u vezi. Prije nekoliko Crawford je priznala te šuškanja, ali da je Whitney sve brzo prekinula jer ju je bilo strah mišljenja ostalih.

Glazbena diva u početku karijere je radila i kao manekenka, a 1983. godine sve se promijenilo kada ju je na jednom koncertu čuo predstavnik diskografske kuće Arista. Odmah joj je ponudio ugovor, a brzo nakon toga karijera joj je krenula. Debitantski album "Whitney" objavila je 1985. godine, a sve ostalo je povijesti. "I Will Always Love You", "I Wanna Dance With Somebody", "Higher Love", "My Love Is Your Love", samo su neki ob njezinih bezvremenskih hitova.

Svojim ljubavnim životom punila je medijske stupce. Nakon romanse s glumcem i komičarem Eddiejem Murphyjem Whitney je započela vezu s pjevačem Bobbyjem Brownom, kojeg je upoznala 1989. godine na jednoj dodjeli glazbenih nagrada.

Par se vjenčao već 1992., a u braku su bili do 2007. Njihov je odnos čitavo vrijeme bio vrlo turbulentan, a obitelj i prijatelji tvrde kako ju je Bobby povukao na dno jer nikada nije mogao biti zvijezda poput nje. Posebno to nije mogao nakon što je ona snimila legendarni film "Tjelohranitelj" 1992. godine s Kevinom Costnerom, kada su navodno i počeli problemi.

"Njegov imidž zločestog dečka jako se sviđao Whitney. On je bio crni dečko iz kvarta, onaj od kojeg bi mame skrivale svoje kćeri", jednom je prilikom izjavio brat pokojne pjevačice.

Par se često svađao, zajedno opijao i drogirao, a navodno i fizički sukobljavao, a u tome ih nije obuzdala ni kćer Bobbi Kristina, koju su dobili 1993. godine. Ona je svijet napustila sa samo 22 godine, i to gotovo identično kao njezina majka - u kadi nakon prekomjernog uzimanja narkotika.

Nakon što je pronađena provela je šest mjeseci u komi, a zatim je umrla u bolnici i nikada nije dobila priliku objasniti što se zaprvo dogodilo. No, njezina se smrt ubrzo počela tretirati kao ubojstvo, a glavni osumnjičenik bio je njezin dečko Nick Gordon. Da stvar bude još bizarnija, Nick je posvojeni sin Whitney Houston, a odvjetnici su tvrdili kako joj je on dao koktel droga tog kobnog dana.

