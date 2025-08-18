Naša bivša voditeljica žestoko uzvratila na optužbe pratiteljice: ''Kako mi to prije nije palo na pamet?''

Naša bivša voditeljica Mirna Berend odgovorila je pratiteljici na komentar o njezinom nakitu.

Otkako se oprostila od voditeljskog posla, Mirna Berend povukla se iz javnog života i nakon 20 godina života u Zagrebu vratila u rodnu Petrinju. Tamo uživa u mirnijem ritmu, bavi se dizajnom nakita koji predstavlja na svom Instagram profilu te proizvodnjom kozmetike.

Nedavno je na društvenim mrežama podijelila poduži status u kojem se osvrnula na komentar pratiteljice koja je cijenu njezinih narukvica usporedila s onima u Turskoj.

''U Turskoj 150 TL, tj. 3,5 eura. U Kumburgazu vidjela prošlog tjedna'', glasio je komentar.

Bivša voditeljica u odgovoru je naglasila da nikada nije kupovala nakit za preprodaju.

"Dajte, molim vas, možete mi prošvercati kamion iz Turske s prikolicom. Obogatit ćemo se i dijeliti pola-pola... pa zarada je 100 %. Kako mi to nije prije palo na pamet, ''glupa voditeljica''. Ili ste se vi to samo htjeli pohvaliti da putujete, to je jako lijepo... i divna je zemlja", započela je.

"Često sam u Turskoj i, zamislite, nikada nisam kupila ništa od nakita za prodaju, samo par komada koje nosim. Ili ste me ovim komentarom, koji sam mogla izbrisati – ali to ne bih bila ja – optužili za šverc i preprodaju, i debelu zaradu, i prevaru mojih divnih kupaca. Rijetko odgovaram na ovakve komentare, gotovo nikada, ali vi ćete imati čast, bit će poučan i za vas, a i za ljude na ovoj stranici. A i svi koji nose moj nakit će saznati nešto što možda nisu znali i čime se nisam hvalisala radeći nešto lijepo. Da preživim sve zabrane i ucjene zbog kojih nisam mogla raditi posao za koji mi je dat talent u želji da i dalje živim od svog vlastitog rada. Svaka kuglica prođe kroz moje prste, svaka karika, svaka igla metalna... Kroz moje misli, dok ih nižem. Kristali i poludrago kamenje pamte energiju i šalju je dalje onima koji ih nose. Ja ih radim isključivo kada sam dobro, kada sam, kako to zovem, ljubavna '', dodala je.

"Sve što ste vidjeli u Turskoj izradili su ljudi u izrabljivačkim uvjetima... Moj nakit ima drugačiju vrijednost, jer u njega ulažem sebe, i nikada nisam naplaćivala tu dodanu vrijednost'', napisala je.

"Možda vaš komentar nije bio zlonamjeran, ali mi je dao priliku da još jednom kažem: sve što radim jest moje ruku djelo i djelo moje ljubavi. To ću braniti do posljednjeg daha. A vama, draga, i dalje šaljem ljubav'', zaključila je.

Mirna se nedavno pojavila na koncertu Marka Perkovića Thompsona, a njezina fotka sve je iznenadila.

