Vatreno crvenim izdanjem 30 godina mlađa supruga bivšeg premijera naglasila figuru!

Blanka i Zlatko Mateša nakon bajkovitog odmora na Maldivima snimljeni su na događanju u Zagrebu.

U Zagrebu je održana modna revija na kojoj je predstavljena zimska olimpijska kolekcija za nadolazeće Zimske olimpijske igre. Događaj je okupio brojne uzvanike iz sportskog, modnog i javnog života, a osim same kolekcije – pozornost su privukla i poznata lica iz publike.

U prvom redu sjedili su Zlatko Mateša i njegova supruga Blanka Mateša, koji su plijenili poglede u elegantnim modnim izdanjima. Blanka se pojavila u upečatljivoj crvenoj haljini, dok je Zlatko nosio klasično tamno odijelo uz bijelu košulju, djelujući opušteno i raspoloženo.

Blanka i Zlatko Mateša Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Kad je Kim Kardashian posljednji put sama otišla u dućan po osnovne namirnice?

Na modnoj reviji družili su se i s Jakovom Kitarevićem, a fotografi su zabilježili taj trenutak.

Jakov Kitarović, Blanka i Zlatko Mateša Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Galerija 20 20 20 20 20

Pogledaji ovo Celebrity Nema više zaliske! Glumačka zvijezda potpuno je promijenila izgled za hit-ulogu

Pozornost javnosti na toj modnoj reviji privukao je i domaći par, kojem nakon burnog početka cvjeta i ljubav i posao. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ma što je sada smislila? Akrobacije Maje Šuput na šipci mirišu na spektakl!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Nema više zaliske! Glumačka zvijezda potpuno je promijenila izgled za hit-ulogu

Pogledaji ovo Celebrity Tko je obitelj Adaktar? Zbog obrva su izgradili carstvo, žive u vili od tisuću kvadrata, a posao šire sve do Dubaija