Ma što je sada smislila? Akrobacije Maje Šuput na šipci mirišu na spektakl!

Maja Šuput na Instagramu je pokazala kako se, prema svemu sudeći, priprema za nastup – i to uoči prestižne medijske nagrade, za koju je Nova TV nominirana u trima kategorijama.

Nakon zasluženog odmora Maja Šuput pokazala je da je potpuno spremna za nove izazove.

Na društvenim mrežama podijelila je kako se priprema za nastup na dodjeli Zlatnog Studija, prestižne medijske nagrade, koja će se održati u subotu, 31. siječnja.

Maja Šuput Foto: Instagram

''Spremamo se za Zlatni Studio. Gledamo se u subotu'', napisala je uzbuđeno na Instagramu.

Pogledaji ovo Celebrity Kad je Kim Kardashian posljednji put sama otišla u dućan po osnovne namirnice?

Sudeći prema objavljenim fotografijama, Maja se priprema za pravi spektakl te će na pozornici spojiti glazbu, ples i akrobacije.

Tijekom proba izvodi zahtjevne akrobatske elemente, a u jednoj od objava vidi se i kako visi na šipci.

Galerija 26 26 26 26 26

Pogledaji ovo Celebrity Potresna ispovijest Vedrane Rudan o prizorima iz bolnice: ''Mladi ljudi dave se u raku''

Podsjetimo, Nova TV za tu prestižnu nagradu nominirana je u čak trima kategorijama. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nije uvijek bilo bajno: Domaćem paru nakon burnog početka cvjeta i ljubav i posao

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Jakov Kitarović podržao veliki događaj u Zagrebu, ali Kolinde nije bilo na vidiku!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je novo lice iz bajkovite serije koju obožava cijeli svijet? Ima slavnu baku!