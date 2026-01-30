Ma što je sada smislila? Akrobacije Maje Šuput na šipci mirišu na spektakl!

Maja Šuput na Instagramu je pokazala kako se, prema svemu sudeći, priprema za nastup – i to uoči prestižne medijske nagrade, za koju je Nova TV nominirana u trima kategorijama.
Na društvenim mrežama podijelila je kako se priprema za nastup na dodjeli Zlatnog Studija, prestižne medijske nagrade, koja će se održati u subotu, 31. siječnja.
Maja Šuput Foto: Instagram
''Spremamo se za Zlatni Studio. Gledamo se u subotu'', napisala je uzbuđeno na Instagramu.
Sudeći prema objavljenim fotografijama, Maja se priprema za pravi spektakl te će na pozornici spojiti glazbu, ples i akrobacije.
Tijekom proba izvodi zahtjevne akrobatske elemente, a u jednoj od objava vidi se i kako visi na šipci.
Podsjetimo, Nova TV za tu prestižnu nagradu nominirana je u čak trima kategorijama. Više o tome pročitajte OVDJE.
