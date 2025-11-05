Kakva euforija! Naš Slavonac i četvrti koncert u Beogradu rasprodao za tren oka

Jakov Jozinović rasprodao je i četvrti koncert u Sava Centru u Beogradu.

Jakov Jozinović živi svoj veliki glazbeni trenutak! Mladi glazbenik, koji je u kratkom vremenu osvojio regiju, rasprodao je i četvrti koncert u beogradskom Sava Centru, potvrdivši time status jednog od najtraženijih izvođača nove generacije.

Ulaznice za prve tri večeri planule su u rekordnom roku, a i dodatni četvrti datum nestao je s prodajnih mjesta jednako brzo – dokaz da je beogradska publika itekako gladna emocije, glasa i pjesama koje Jakov donosi.

Jakov Jozinović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages/PIXSELL

''Euforija se nastavlja – rasprodan je i četvrti koncert! Zanimanje za Jakova Jozinovića nadmašuje sva očekivanja. Koncert zakazan za 1. travnja 2026. rasprodan je nevjerojatnom brzinom, što potvrđuje da se pred beogradskom publikom rađa prava glazbena senzacija. Serija nastupa u Sava Centru postaje simbol jedne nove, uzbudljive ere na regionalnoj glazbenoj sceni. Zbog velikog interesa, uskoro će biti najavljeni i novi datumi'', stooji u objavi na Instagramu Sava Centra.

Tko su rekorderi najpoznatije dvorane u Srbiji? Naš Slavonac ulazi u društvo velikana. Više o tome pisali smo OVDJE.

Čime je šarmantni Vinkovčanin zaludio cijeli Balkan i najveće zvijezde regije? Više pročitajte OVDJE.

