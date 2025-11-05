Kakva transformacija! Zvijezdu hit serije teško je prepoznati nakon velike promjene

Barbie Ferreira pojavila se u ružičastoj haljini na jednom ručku u Los Angelesu, ponovno potaknuvši razgovore o njezinom ubrzanom mršavljenju.

Nekadašnja zvijezda serije "Euforija" Barbie Ferreira svakim novim pojavljivanjem izgleda sve neprepoznatljivija u odnosu na dane kada je tumačila ulogu Kat Hernandez. 28-godišnja glumica, koja se nedavno prošetala revijom brenda Victoria's Secrets, pojavila se na Academy Women's Luncheon u Los Angelesu i mnoge iznenadila izgledom nakon gubitka gotovo 25 kg.

Ferreira je na događaju nosila ružičastu, naboranu haljinu s dubokim dekolteom, ukrašenu volanima na kratkim rukavima i rubu. Uz to je nosila crne sandale s otvorenim prstima i viseće naušnice, dok joj je kosa bila raspuštena i blago valovita, razdijeljena po sredini.

Šminka joj je bila diskretna, s naglašenim trepavicama, nježnim rumenilom i sjajnim ružem u tamnoružičastoj nijansi, a mnogi pratitelji će reći kako je blistala na crvenom tepihu.

Prvi put je javnost mogla primijetiti njezin vidno tanji izgled prošle godine. Iako je uvijek bila otvorena po pitanju brige o zdravlju, otkrivši kako redovito vježba pilates i radi s osobnim trenerom, naglo mršavljenje je odmah potaknulo glasine o korištenju Ozempica, no glumica se nikada nije osvrnula na te spekulacije.

Gubitak kilograma došao je nakon naprasnog izlaska iz serije, navodno potaknutog svađom s glavnim producentom Samom Levinsonom, a izvor blizak glumici je za medije poručio kako je osjetila potrebu za "reinvetcijom karijere" kako bi ostala relevantna u Hollywoodu.

"Željela je ponovno istaknuti svoj talent i dobiti priliku za nove, izazovnije uloge. Gubitak kilograma bio je način da pokaže koliko je posvećena svom poslu", ispričao je izvor.

Kako je bilo na reviji Victoria's Secrets, pogledajte OVDJE.

