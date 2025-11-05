Naša glumica pohvalila se velikim uspjehom svog 26 godina mlađeg muža iz Nigerije!

Naša glumica Petra Dugandžić od svog je supruga Maka Noblea doživjela fantastičnu vijest.

Senzacija kakvu nismo već neko vrijeme imali u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu dogodila se ove srijede u Velikoj Gorici gdje je tamošnji četvrtoligaš Kurilovec eliminirao Istru 1961 i ostvario povijesni uspjeh plasmanom u četvrtfinale ovog natjecanja.

Za Istru je zabio Salim Lawal, a Kurilovec su do pobjede odveli Dominik Furmek i Mateo Pršir. S njima na terenu, i to kao jedan od najboljih igrača utakmice, bio je i 23-godišnji Goziembah Noble Makuochukwu, poznatiji kao Mak Noble, suprug glumice Petre Dugandžić.

Mak Noble Foto: Damir Krajac / CROPIX

Njegovim uspjehom na Instagramu se pohvalila i sama Petra podijelivši isječak slavlja momčadi na svojoj priči.

Petra Dugandžić na Instagramu Foto: Instagram

Petra i Mak su se upoznali u Africi, a glumica je ispričala kako je htjela ostati ondje, no Mak je htio u Europu.

Petra Dugandžić i Mak Noble - 1 Foto: Instagram

Kad mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju, no par nije odustajao od namjere da budu zajedno, pa su se vjenčali u Nigeriji.

Petra Dugandžić, Mak Noble Foto: Instagram

Mak Noble - 5 Foto: Bozidar Vukicevic / CROPIX

Petra Dugandžić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

