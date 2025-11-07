Imao samo 32 godine: Preminuo influencer kojeg je pratilo gotovo dva milijuna ljudi

Indijski influencer Anunay Sood iznenada je preminuo u dobi od 32 godine tijekom boravka u Las Vegasu.

Svijet digitalnih putovanja ostao je u šoku nakon vijesti da je poznati indijski influencer Anunay Sood iznenada preminuo u dobi od samo 32 godine tijekom posjeta Las Vegasu.

Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj u objavi na njegovom službenom Instagram profilu.

"S dubokom tugom dijelimo vijest o smrti našeg voljenog Anunaya Sooda. Ljubazno molimo za razumijevanje i privatnost dok prolazimo kroz ovo teško razdoblje. Molimo vas da se suzdržite od okupljanja u blizini privatnog posjeda. Neka njegova duša počiva u miru", stoji u objavi obitelji influencera čiji uzrok smrti još nije službeno objavljen.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Vijest je potresla više od 1,8 njegovih pratitelja na društvenim mrežama širom svijeta, a bio je jedan od najpoznatijih travel influencera u Indiji.

Svojim upečatljivim fotografijama i videima dokumentirao je putovanja po svijetu, a posljednjih dana dijelio je sadržaje iz Las Vegasa. Samo nekoliko dana prije smrti, Sood je objavio posljednju objavu sa skupa luksuznih automobila – Las Vegas Concours d'Elegance.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Vijest je šokirala i njegove kolege influencere iz Indije i partnericu Shivani Parihar, koja je objavila emotivnu poruku uz njihovu zajedničku sliku.

"Još uvijek ne mogu vjerovati da te više nema. Srce mi je teško, a sve oko mene djeluje prazno. Bio si moj dom, moj život, moje sve. Ne znam kako dalje bez tebe. Samo smo planirali našu budućnost, a sada učim kako živjeti bez tebe. Voljet ću te do kraja života", napisala je Parihar, koja je samo nekoliko dana ranije podijelila njihove fotografije s druženja s prijateljima u Las Vegasu.

Foto: Instagram

Prije nego što je postao globalno poznat influencer, Sood je suosnovao marketinšku agenciju Groundwork Solutions sa sjedištem u Dubaiju i radio u području digitalnog marketinga i growth hackinga. Njegov uspjeh prepoznali su brojni mediji – Forbes India ga je uvrstio među 100 najvećih digitalnih zvijezda u zemlji, a njegovi radovi objavljeni su u časopisima poput National Geographic India, Conde Nast Traveller India i Lonely Planet India. Do svoje nagle smrti posjetio je 46 zemalja.

