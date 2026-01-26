Glumci iz Kumova vratili su se na set poslije pauze i zasluženog odmora: ''Bit će dosta sočnih scena!''

Ekipa serije Kumovi ponovno se vratila na snimanje novih epizoda.

Nakon zasluženog odmora glumci najgledanije domaće serije Kumovi ponovno su zauzeli set i započeli sa snimanjem novih nastavaka,

''Zapravo je bila dosta velika pauza, tako da da, jesam odmorila sam se, i naputovala, ljetovala, družila se sa svojima, a stigla odradit sve'', govori nam Nika Barišić.

Kumovi već drže status najdugovječnije domaće serije. S vremenom su glumci razvili i svoje rituale bez kojih ne započinju dan.

''Jedan capuccino sa malo šećera uvijek, znači kasnila ne kasnila, kasnilo sve, capuccino uvijek na početku i onda dođe taj stroj koji polako kaplje, kapljicu po kapljicu. Volim prvo doći u make up i onda se obuć i pričat tamo s curama. Je l' drama il nije drama'', priznaje nam Nika.

''Imam kompulzivni poremećaj pa čistim ovdje ispred ulaza prije nego što uđem u 16- najsticu, obavezno moram počistit smeće'', izjavio je Mijo Kevo.

''To mi govore u glumačkoj sobi da ja imam svoje mjesto, nemam pojma uopće kako je to postalo, to je ono kao prešutno, nemojte tu sjest, ako netko sjedne ja samo stojim tom čovjeku iza vrata'', šali se Petra Kraljev.

No, osim uhodanih navika, pojedine likove u novim epizodama očekuje i vrlo uzbudljivo razdoblje – osobito Jadranku i Vinka.

''Zapravo Vinko i ja ulazimo u određene izazove našeg odnosa. Bit će dosta onako sočno, u mom Jadranka karakteru, bit će mi Vinko skroz jadan koliko ću ga jadnog izvkati'', otkriva nam Daria Lorenci.

Popularnost serije osjeća se i izvan seta – glumce publika prepoznaje na svakom koraku.

''Prepoznaju ljudi često, primjetio sam da u Splitu dosta možda prepoznaju, puno u Zagrebu, ali u Splitu su ljudi ovako malo otvorenijeg duha ne libe se prić, pozdravit, pitat za sliku. Meni je to sve ok, samo nekad zna bit malo dosadno kad odeš na utakmicu ili odeš na Hajduk onda gube ili 1:1 utakmica i onda ti neko priđe da se slika. To zna bit malo naporno ali Bože moj i to se preživi'', priča Andrija Tomić.

Kad ste kao obitelj onda se na setu dijeli i radost i tuga. Neizostavne su naravno i proslave. I dok jedni nisu od slavlja drugi ih jako vole, rođendane pogotovo.

''Meni je najbitniji dan u godini. Ove godine ga nisam baš nešto dobro proslavila moram priznat, ali inače obožavam rođendane, prije sam sedam dana slavila svoj rođendan'', priča Petra Kraljev.

''Baš jako, tipa kad sam bio mali, onda je to uopšteno kad ti dođe netko u goste djeca su presretna jer dobiješ neku paricu, tako je bilo kad sam ja bio mali, a onda se družiš s nekim uz sve to i ti si kao dijete presretan'', prisjetio se Momčilo Otašević.

No više sada preferira dječje rođendane.

''Dječje obožvam jer onda ti opet dođe familija, rođaci, kumovi baš volim'', kaže Momčilo.

A kad bi morao izdvojit najbolji poklon



''Od tate sam dobio skije, čini se neke godine sam dobio skije''.

Uz nove zaplete, emocije i prepoznatljivi humor, Kumovi se vraćaju na male ekrane spremni još jednom opravdati povjerenje vjerne publike.

