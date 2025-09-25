Oglasila se supruga Keanua Reevesa nakon što je u javnost izašla vijest da su se tajno vjenčali

Alexandra Grant demantirala je glasine o vjenčanju s Keanuom Reevesom, poručivši da je riječ samo o fotografiji poljupca.

Alexandra Grant (52), dugogodišnja partnerica glumca Keanua Reevesa (61), oglasila se na Instagramu nakon glasina koje su se prošlog tjedna pojavile u medijima o njihovom navodnom vjenčanju.

Njih dvoje u vezi su već sedam godina, a vijest se brzo proširila portalima i društvenim mrežama.

Premda je Keanuov glasnogovornik ranije demantirao takve tvrdnje, Grant je odlučila osobno pojasniti situaciju. Uz fotografiju na kojoj izmjenjuje poljubac s Reevesom, napisala je da slika nema veze s prosidbom ili vjenčanjem te da nije riječ o sadržaju generiranom umjetnom inteligencijom.

"Ovo je prava fotografija. Nije riječ o objavi s vjenčanja ni o nečemu što je stvorila umjetna inteligencija – jednostavno, samo poljubac. Možda trenutak prije ili poslije, s obzirom na pomalo luckaste izraze na našim licima", istaknula je, dodajući kako je snimka nastala u krateru Roden.

"Dijelim ovu fotografiju kako bih zahvalila svima na čestitkama povodom vjenčanja – iako se ono nije dogodilo", dodala je.

U objavi je također upozorila na širenje dezinformacija na internetu, naglašavajući da su "dobre vijesti danas itekako potrebne, ali ponekad budu i lažne", pa je pratitelje pozvala na oprez pri konzumiranju i dijeljenju sadržaja.

Inače, Grant je prva Reevesova djevojka koju je pokazao javno nakon smrti Jennifer Syme, koja je poginula u prometnoj nesreći četiri mjeseca nakon što je rodila mrtvorođenče.

