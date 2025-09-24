Jennifer Aniston otkrila tajnu vitke linije: Svaki dan započinje isto, a s ovim se ponekad počasti

Jennifer Aniston otkrila je kako održava svoju zavidnu figuru i balans između zdrave prehrane, vježbanja, ali i kako se ponekad počasti.

Jennifer Aniston ima jednu od najzavidnijih figura u Hollywoodu zahvaljujući prehrani s malo ugljikohidrata i mnogo vježbanja.

No, s vremena na vrijeme, 56-godišnja zvijezda voli varati svoju dijetu i imati tzv. cheat day.

Jennifer Aniston - 2 Foto: Profimedia

Bivša supruga Brada Pitta rekla je za People kako u svojoj novoj knjizi ''Cooking With Clydeo'', koja je objavljena 9. rujna, ima mnogo utješnih jela koja priprema kad poželi nešto ''nezdravo''.

Aniston je priznala da ima večeri s pizzom, burgerima ili meksičkom hrano”. No, redovito voli i izlaziti na večere.

Jennifer Aniston - 3 Foto: Profimedia

''Odem u svoj omiljeni restoran s prijateljicama, popijem martini i pojedem neki ukusni obrok.''

Neki od njezinih omiljenih restorana u Los Angelesu su japanski Nobu u Malibuu i meksički Casa Vega u Sherman Oaksu.

Također je otkrila i koje joj je jelo najdraže u novoj knjizi: njezin osobni favorit” su zalogajčići enchilade (Enchilada Bites).

''Bez grižnje savjesti, jer su samo mali zalogajčići. Možeš ih rastegnuti u dva zalogaja, ali definitivno, definitivno su prefino, prefino, prefino'', rekla je o receptu punom sira.

Jennifer Aniston - 2 Foto: Profimedia

''Kuhaj s Clydeom'' sadrži 35 recepata za doručak, ručak, večeru i međuobroke, a većina ih dolazi iz perspektive psa po imenu Clydeo. Sljedeće godine izlazi knjiga ''Clydeo Versus Peanut Butter'', a na zimu 2026. ''Clydeo Makes a Friend''.

Aniston je i ranije govorila o svojoj prehrani.

Prošle godine Jennifer je rekla da voli cheat day i da tada popije koktel dirty martini kad joj se prohtije.

Jennifer Aniston - 2 Foto: Profimedia

Jennifer je posvećena zdravom i holističkom načinu života te slijedi prehranu bogatu proteinima, s malo ugljikohidrata i šećera.

Izvor je za Us Weekly rekao: ''Jenini obroci bogati su proteinima, s umjerenom količinom ugljikohidrata, a povremeno se počasti i poslasticama. Ako poželi dirty martini ili tekilu, uživat će u tome. Nije velika stvar.''

Kad se opušta, zvijezda prakticira meditaciju i pobrine se da provodi dovoljno vremena na svježem zraku sa svojim psima.

Jennifer Aniston Foto: Profimedia

Izvor dodaje: ''Ona meditira i obožava šetnje po prirodi sa psima.''

Za Jen se kaže da se ne brine oko starenja i da je ne zanimaju estetski zahvati, već želi biti zdrava i sretna dok nastavlja rasti kao žena.

''Jen se osjeća dobro zbog starenja. Za nju se sve svodi na to da bude što zdravija i sretnija.''

Aniston je uspjela održati svoju nevjerojatnu formu i nakon što je zakoračila u pedesete. U travnju 2022. podijelila je s časopisom First For Women kako uspijeva izgledati tako mladoliko iako radi puno radno vrijeme kao glumica i vodi tvrtke poput LolaVie Haircare.

Jennifer Aniston - 2 Foto: Afp

Priznala je da svoju prehranu drži pod kontrolom tako što dan započinje toplom vodom s limunom i ide na satove penjanja na spravi za stepenice. No, najbolji dio dana joj je vrijeme koje posveti meditaciji. U odjeljku nazvanom Curbs Cravings: Breakfast With A Twist lijepa plavuša rekla je: ''Tijekom karantene sam obožavala kuhati.''

''Kad se probudim, popijem toplu vodu s limunom, zatim shake ili avokado i jaja. Pronašla sam razne načine kako pripremiti jaja. Ali također jedem zobene pahuljice s umućenim bjelanjkom. Dodam ga pred kraj kuhanja – daje dodatni protein i pahuljastu teksturu koja je ukusna.''

U intervjuu za Radio Times Aniston je otkrila da joj je povremeni post (intermittent fasting) promijenio život. Ona prakticira verziju poznatu kao dijeta 16:8.

''Radim povremeni post, pa ujutro ne jedem. Primijetila sam veliku razliku kad 16 sati ne konzumiram čvrstu hranu.''

