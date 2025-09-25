Naš najpoznatiji kickboksač otkrio da se ženi: ''Trebali smo ove godine, ali...''

Na splitskom Poljudu održan je humanitarno-sportski spektakl ''Najluđi skakač Hrvatske''. Natjecanje je to u skokovima u vodu u organizaciji najboljeg hrvatskog kickboksača Antonija Plazibata. Popularni borac našem je Gordanu Vasilju otkrio sve o svojem povratku u ring, skorašnjem vjenčanju i velikom prijateljstvu s Gršom.

Dvadesetak avanturista pokazalo je svoju hrabrost zapanjujućim skokovima s 10 metara visine na otvorenom bazenu na Poljudu. Nakon dva sata adrenalina i nekoliko rundi natjecanja, titulu ''Najluđeg skakača Hrvatske'' odnio je 15-godišnji Blaž Vrsalović.

''Prvo me užasno uhvatila trema, baš sam se prepao, ali nakon što skočite dva puta s 10 metara, puni ste samopouzdanja i zapravo vam je drago što ste gore.''

Mladi Splićanin, koji se u skokove u vodu zaljubio kao dječak, impresionirao je žiri originalnošću i ludošću, a iz publike ga je glasno bodrila njegova obitelj.

''Moji roditelji su, rekao bih, dosta drukčiji od drugih roditelja, zato što su mi uvijek dopuštali ovakve stvari, jer su i oni takvi tipovi ljudi. Prvo je otac bio malo skeptičan jer je mislio da ću se ozlijediti ili nešto slično, ali prošle godine sam također bio na ovom natjecanju i nakon što je vidio da je bilo skroz dobro, ponovno sam se prijavio i evo – ispalo je da sam na kraju pobijedio.''

Organizator i jedan od sudaca ovog humanitarno-sportskog natjecanja bio je poznati kickboksač Antonio Plazibat, koji je kao prvi skakač simbolično otvorio ovogodišnje izdanje, čiji najveći dio prihoda ide za operaciju mladog tetraplegičara Marka Dabelića iz Zaprešića.

''Normalno, veseli kad možeš učiniti bilo što za drugoga. Taj momak Marko meni zahvaljuje cijelo vrijeme. Ne zahvaljuj, ne radim to da bi ti meni zahvaljivao. Da sam ja u takvoj situaciji, volio bih da mi netko drugi pomogne – zato to činim tebi.''

Plazibat nikad nije skrivao koliku važnu ulogu u njegovu životu ima duhovnost pa ga, kaže, ne iznenađuje sve veći broj mladih koji u posljednje vrijeme javno svjedoče svoju vjeru.

''Konstantan plasman te neke vrste sotonizma, ili kako to uopće nazvati, jednostavno je dosadio ljudima. Svi mladi s kojima pričam kažu: ‘Ma daj, jel moraju u tvom spotu biti simboli sotone, simboli žrtvovanja čovjeka?’ Prvo što pada na pamet u vezi toga je Eurosong koji je postao kao cirkus. Što si luđi i nenormalniji, to te se očito gura iz nekog razloga.''

Osim sportskim uspjesima, ovaj 31-godišnjak pozornost privlači i privatnim životom. Već je sedam godina u sretnoj vezi s atraktivnom Splićankom Martinom Dulčić.

''Trebali smo ove godine raditi pir, ali kako je sto puta bilo do sada – borim se, ne borim se – i prošla je godina brzinski, dođe 12. mjesec, pa nećemo. Tako da sada pričamo, taman počinjemo planirati kad ćemo i što ćemo, i to bi trebalo biti uskoro. Ona mi već dođe kao žena, ja to tako gledam, nije da će biti neke razlike, ali to činim da bih pred Bogom bio čist.''

Plazibat je na Poljud stigao iz Maroka, u koji je otputovao s društvom, a za putovanje su imali dobar povod.

''Ja sam kum na piru najboljem prijatelju i onda momačka. Nisam htio da samo odradimo kuću, bazen, čisto da se odradi, nego da odemo negdje, da ostanu uspomene. Pa smo otišli malo, zabavili se i opet na kraju lijepe uspomene i lijepo druženje. I Maroko je, ako netko nije bio, 3–4 dana otići vidjeti – isplati se. Nije preskupo, a nije ni jeftino, ali isplati se.''

Ovog karizmatičnog borca veže i veliko prijateljstvo s popularnim Gršom.

''Grše je trebao biti tu, ali nije mogao zbog obiteljskih razloga i zdravlja. On se oporavlja, dobro je, sve je super s njim. Iskazao je podršku, opet je dao novac koji je teško zaradio, iz svog džepa – nikome novac ne pada s neba. Tako da, kad imaš nekoga… On je triljsko dite sa sela, ajmo reći. Ja sam iz Dugopolja, Solina, cili život govore da sam seljak. Tako da smo se povezali na toj relaciji, imamo dosta sličan odgoj i normalno je da ćeš se slagati s nekim kad imate isti odgoj.''

Vrlo zahtjevnom organizacijom humanitarnog spektakla Plazibat je još jednom dokazao da mu je jednako važno pomagati zajednici koliko i pobjeđivati u ringu, u koji se uskoro vraća.

''I da se ne borim, da neću nikad imati borbu, trenirao bih svakodnevno. Jednostavno mi je to u krvi, ovisan sam o tome. A borit ću se zato što mislim da sam ja taj – tj. uvjeren sam da mogu biti prvak, da mogu pobijediti sve.''

Antonio je pokazao da, uz to što je ratnik u borilačkom sportu, ima i ulogu lidera i humanitarca u svojoj zajednici.

