Indira o svom prvom potrošenom honoraru: ''Molila sam Boga samo da zaradim neku paru!''

Svirala je u limenoj glazbi, radila u županijskom uredu, a prvi novac Indira Levak zaradila je i u polju. Danas je jedna od najtraženijih pjevačica, a uskoro će nastupiti prije legendarnog Scootera. Na što je potrošila prvi honorar, ali i pokoji DEtalj o svojem stilu, podijelila je s našom Dijanom Kardum.

Nema dileme kad Indira izađe na stage – sve pršti! Energija, osmijeh i ritam koji te nosi. Iako je glazba prva ljubav, nije to bio njezin prvi posao, to čak nije bio ni onaj u Županijskom uredu za opću upravu. Indira je nedavno otkrila prvi novci zarađivali su se i u kukuruzištu.



''14 godina sam imala susjeda Stipu Šeremeta koji je bio magistar poljoprivrede pa sam ga zamolila da li nas može ubacit da zaradimo koju pinkicu da si kupimo nešto za školu. I nije to bilo tako jednostavno. Od 7 ujutro do 7 navečer se radilo. One metlice su se čupkale. Ali najbolja stvar mi je bila kad smo imali pauzu u 9 ujutro doručak je bio. Pa poneseš kruha malo paštete, malo to namažeš i malo para zaradiš onda si najsretniji. Ja u biti od svoje 12 godine na naki način zarađujem svoj džeparac kroz limenu glazbu. Puno sam toga u životu prošla i puno poslova radila što je divno''.

S 18 godina je napustila svoj roditeljski dom i postala financijski neovisna.



''Bilo je i teško, bilo je i svakako, ali vjeruj mi da ne bih ja to ništa mijenjala. Moj prvi honorar koji sam dobila, jednostavno sam, kad kažem, s jednim koferom u ruci došla u Zagreb, molila sam Boga samo da zaradim neku paru da si mogu platiti postanarski stan. I tad sam se mislila, ako ja sad, ne moram ni jesti, ali moram imati krov nad glavom. Tako da, prvi honor je potrošen na postanarski stan, upravo to. I onda kasnije sam kupila si mikrofon i to nisam platila ono od i dan puta, jer sam platila na rate. Tako da mikrofon i postanarski stan''.

Danas je iza nje bezbroj nastupa, hitova i trenutaka za pamćenje… ali tamburaši su joj i dalje najslabija točka!

''Ja sam inače osoba kad zasviraju tamburaši onda sve dajem... onda mi nosite sve, s mene skinite sve za tamburaše apsolutno. Vrlo sam ja puno radim pa volim i potoršit, vjeruj mi da nekako razmišljam o budućnosti, starim danima tako da sam tu, vrlo pametno ulažem jer želim da moji starački dani budu bezbrižni.

Od Slavonije do najvećih pozornica, uvijek je pratila jedno pravilo – budi svoj!



''Najvrednija lekcija koju sam naučila u baveljenju glazbom je ona - budi svoj. Samo ostani svoj. Ono što mene nije nikad ja sam oduvijek ostala prirodna, normalna, nikad nisam uzletila. U biti su oni koji me znaju od samih početaka, još iz moje Slavonije i Županje, znaju da sam ostala ista. To je najbitnija stvar''.

Pogledaji ovo Celebrity Rijetko pojavljivanje Sanje Doležal u javnosti zasjenila je preslatka pratnja

Kroz godine mijenjala je frizure, stilove, izglede – ali ostala vjerna sebi.



''Super mi je kad krene debata na instagramu. Vrati se i budi crnka, ne pusti kosu, ne budi ovakva. Bilo je tu jako puno promjena i sve su mi promjene bile jako drage. U biti kad pogledam stilski i vizualni identitet se uistinu mijenao od nekakvog mladenačkog i onako vedroga do onog sofisticiranijeg profinjenijeg. Tako da je tu bilo svega. Meni je svaka moja faza bila vrlo interesantna. Ne bi se nijedne postidjela, vjeruj mi''.

Uvijek originalna, čak i kad su u pitanju odjevne kombinacije.

Ljeto je za Indiru kao i svako bilo radno.

''Svako ljeto me zaobiđe taj odmor, međutim neću se ja žaliti, dapače, ja si tako jednostavno posložim stvari - jako puno koncerata a kad nema koncerata onda je oporavak jer ja sam strašni profesionalac, ono Djevica u horoskopu - to stalno govorim dakle disciplina, disciplina, disciplina - jednostavano pazim na zdravlje, suplementacija, moram se vratiti ponovno u formu - moj instrument mora profunkcionirati, jako puno spavanja. Vjeruj mi bila sam u onim silnim gužvama na cesti pa mi se nije dalo to ponovno prolaziti. Ja ću kao onaj pravi penzioner negdje deveti mjesec ću možda malo otići do Istre'', kaže.

A prije odmora očekuje ju još nastupa. 12. rujna na Bundeku na Baš naš festivalu. A samo dan poslije na zagrebačkom Velesajmu gdje će biti predgrupa legendarnom Scooteru.



''Ljudi moji to je prilika koja se ne smije propustit zato što će to biti eksplozija dobrog zvuka, dobre energije i mislim da će naše energije Scootera i mene biti fantastične, ja sam predgrupa, bit ću ono što mi je veliko zadovoljstvo i velika čast no da ne pjevam ja bih sigurno bila na koncertu. Mislim tko može propustiti ono - ajde molim te idemo zajedno u glas - How much is the fish!!!!''.

''Neću vikati How much is the fish nego ću vikati How much is the kulen jer sam na Vinkovačkim jesenima dakle u mojoj Slavoniji, Slavonci moji jedva čekam da vas vidim i čujem, dakle How much is the kulen a ako Bog da dočekat ćemo i 12 sati pa ćemo pitati How much is the rakija s obzirom da ću kao i uvijek proslaviti svoj rođendan sa svojom publikom, ima li išta ljepše''.

Nema dileme da će i to biti fešta za pamćenje.

