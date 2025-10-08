Country-zvijezda nije dobro? Sestra uputila dramatičan vapaj!

Nakon što je Dolly Parton nedavno odgodila rezidencijsku turneju u Las Vegasu, oglasila se njezina sestra Freida, koja je tražila od fanova da se pomole za zvijezdu.

Neuništiva kraljica country-glazbe i jedna od najvoljenijih glazbenica svih vremena Dolly Parton ovih se dana suočava s ozbiljnim zdravstvenim izazovima.

Nakon što je prošlog tjedna odgodila sve planirane koncerte u Las Vegasu, njezina obitelj zamolila je fanove da joj pošalju ljubav i molitve. Njezina mlađa sestra Freida Parton obratila se svojim pratiteljima na društvenim mrežama uz emotivnu poruku da se pomole za Dolly.

"Sinoć sam bila budna cijelu noć moleći se za svoju sestru Dolly. Mnogi od vas znaju da se u posljednje vrijeme ne osjeća najbolje. Iskreno vjerujem u snagu molitve i pozivam sve koji je vole da se mole sa mnom", napisala je Freida, izazvavši zabrinutost među fanovima njezine sestre. "Ona je snažna, voljena i, uz sve ove molitve koje joj se upućuju, u srcu znam da će biti dobro. Sretan put, moja sestro Dolly. Svi te volimo!"

Zbog mnogbrojnih komentara, ali i istupa sestre Stelle u kojem je otkrila kako je primila nogo kritika jer se nije oglasila o zdravstvenom stanju pjevačice, 68-godišnja Freida se ponovno obratila na društvenim mrežama kako bi razjasnila situaciju.

"Nisam željela nikoga uplašiti niti učiniti da zvuči previše ozbiljno kada sam tražila molitve za Dolly. To nije bilo ništa više od male sestre koja moli za svoju veliku sestru", poručila je Freida, objasnivši kako je Dolly "malo prehlađena" i te kako je samo htjela molitve jer vjeruje u njihovu snagu. Zahvalila je fanovima na podršci i napisala da njihova ljubav "doista čini razliku".

Dolly je trebala nastupiti u dvorani The Colosseum u Caesars Palaceu u Las Vegasu, s početkom u prosincu, no datumi su sada pomaknuti na rujan iduće godine. Unatoč zdravstvenim problemima, kao i nedavnom gubitku supruga Carla Thomasa Deana od posljedica Alzheimerove bolesti, Parton ne namjerava odustati od glazbe.

"Ne brinite da ću napustiti glazbu, Bog mi još nije rekao da stanem. Samo mi govori da malo usporim – kako bih bila spremna za nove avanture", izjavila je zvijezda kada je objavila odgodu rezidencije.

