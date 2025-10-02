Sjećate se filma u kojem glumi posrnula zvijezda? U kvizu se prisjetite detalja

Film ''Sve što djevojka može poželjeti'' Foto: Profimedia

Ovaj film jedan je od onih romantičnih filmova koji se i danas rado gleda. Ako mislite da ga dobro pamtite, testirajte se u našem kvizu!

Romantična komedija iz 2003. godine ''Sve što djevojka može poželjeti'' osvojila je tinejdžere diljem svijeta. U središtu priče je mlada djevojka koja odlazi u potragu za ocem kojeg nikada nije upoznala, a na tom putovanju doživljava niz zabavnih i emotivnih situacija.

Film donosi spoj humora, emocija i sukoba dvaju različitih svjetova, a glumačka postava uključuje neka od tada najpoznatijih imena Hollywooda. Upravo o njemu napravili smo kviz u kojem se možete prisjetiti detalja.

Kviz o filmu ''Maska'' potražite OVDJE.

A ako ste više obožavatelj domaće scene i glazbe, kviz o Maji Šuput potražite OVDJE.