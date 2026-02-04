Ova žena bila je jedina konstanta u životu osuđenog pedofila, nosila je sablastan nadimak

Karyna Shuliak bila je uz Jeffreyja Epsteina do samog kraja, a prema navodima, s njom je razgovarao neposredno prije nego što si je oduzeo život.

Dok se i dalje objavljuju novi detalji iz dosjea Jeffryja Epsteina, sve više pozornosti privlači misteriozna žena koja je bila uz njega do samog kraja. Riječ je o Karyny Shuliak, Bjeloruskinji koja je godinama bila u vezi s osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, a čije je ime u javnosti postalo poznato tek nakon njegove smrti, piše Daily Mail.

Prema dostupnim informacijama, Shuliak je s Epsteinom bila u odnosu između osam i deset godina te je pripadala njegovu najužem krugu. Navodno je među zaposlenicima imala nadimak ''inspektorica'' jer je nadzirala Epsteinova društvena okupljanja, filtrirala komunikaciju i provjeravala tko ulazi u njegove rezidencije tijekom njihove veze. Upravo je ona bila posljednja osoba s kojom je razgovarao telefonom prije smrti, a zatvorski zapisi pokazuju i da ga je osobno posjetila samo 11 dana ranije.

Karyna Shuliak Foto: Profimedia

Rođena u Minsku, Shuliak je u Sjedinjene Američke Države stigla 2009. godine. U jednom je razdoblju bila udana za Epsteinova suradnika, a nekoliko godina kasnije započela je romantičnu vezu s financijerom koji je kasnije postao središnja figura jednog od najvećih seksualnih skandala modernog doba. Bila je i među osobama koje su se nalazile u Epsteinovu privatnom zrakoplovu u trenutku njegova uhićenja u srpnju 2019. godine, kada ga je FBI priveo nakon povratka iz Pariza.

Karyna Shuliak Foto: Profimedia

Koliko mu je značila, pokazuje i oporuka koju je Epstein potpisao samo dva dana prije smrti. Prema dokumentima koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, planirao joj je ostaviti 50 milijuna dolara, dijamantni prsten od 33 karata te dio svoje najpoznatije imovine, uključujući zloglasni otok ''Little Saint James'', imanje ''Zorro Ranch'', luksuznu kuću u New Yorku te nekretnine u Parizu i na Floridi. U oporuci je vlastoručno napisao da je prsten darovan ''u razmišljanju o braku''.

Ipak, Epsteinova imovina na kraju nije podijeljena prema njegovim željama. Nakon smrti bogatstvo je prebačeno u zakladu iz koje su isplaćivane odštete žrtvama, kao i porezi i pravni troškovi. Vjeruje se i da je Shuliak dio njegova bogatstva ipak uspjela zadržati, zbog tajnih fondova.

Karyna Shuliak Foto: Profimedia

Iako se godinama držala podalje od javnosti, Karyna Shuliak danas se sve češće spominje u kontekstu novih otkrića o Epsteinovu životu, ostavljajući iza sebe brojna pitanja o ulozi koju je imala uz jednog od najkontroverznijih ljudi našeg vremena.

