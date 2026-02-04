Bivši princ pod okriljem noći izbačen iz rezidencije nakon skandaloznih optužbi!

Princ Andrew navodno je izbačen iz Royal Lodgea preko noći, nakon novih šokantnih otkrića povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.

Britanski princ Andrew navodno je preko noći izbačen iz Royal Lodgea, luksuzne rezidencije u Windsoru u kojoj je godinama živio. Kako piše Daily Mail, sve se dogodilo u potpunoj diskreciji, u kasnim noćnim satima, nakon novih šokantnih otkrića povezanih s Jeffreyjem Epsteinom.

Bivši vojvoda od Yorka morao je napustiti imanje ranije nego što je planirano, a odluka je, tvrde izvori, donesena nakon što je kralj Charles postao sve zabrinutiji zbog novih optužbi koje se vežu za njegova brata. Andrew je navodno prevezen čak 132 kilometra dalje, na imanje Sandringham, i to pod okriljem tame.

Princ Andrew Foto: Afp

Hitno preseljenje uslijedilo je nakon objave novih dokumenata iz Epsteinovih dosjea, među kojima su se našli i e-mailovi i fotografije koji su izazvali snažne reakcije javnosti. Istodobno je policija potvrdila da razmatra navode prema kojima je Epstein u Veliku Britaniju dovodio žene radi seksualnih odnosa s tadašnjim princem.

Andrew je tako napustio Royal Lodge, rezidenciju vrijednu oko 30 milijuna funti s čak 31 sobom. Privremeno će boraviti u kući Wood Farm Cottage u Norfolku, dok se ne završe radovi na susjednoj nekretnini u koju bi se trebao trajno preseliti početkom travnja.

Iako se sada seli iz Windsora, izvori tvrde da bi se Andrew mogao povremeno vraćati kako bi dovršio preseljenje, s obzirom na to da će biti potrebno vrijeme da se imanje u potpunosti isprazni. Ubrzo nakon njegova odlaska navodno je zabilježen i veći broj vozila kako napuštaju rezidenciju.

Princ Andrew Foto: Afp

Bivši princ sada je pod sve većim pritiskom da surađuje s američkim vlastima koje istražuju Epsteinove zločine, dok Buckinghamska palača zasad odbija komentirati najnovija otkrića.

Andrew Mountbatten-Windsor Foto: Afp

Prema sudskim dokumentima koji su nedavno izašli u javnost, pojavili su se i navodi žene koja tvrdi da je sudjelovala u privatnim okupljanjima Epsteina, na kojima je bio prisutan i Andrew. Prema sudskim dokumentima, žena tvrdi da je 2006. godine bila dovezena na privatnu zabavu u kuću osuđenog pedofila u Palm Beachu, gdje je, prema njezinim navodima, zatražen seksualni odnos u kojem je sudjelovao i Andrew. U istim dokumentima navodi se da je od Epsteina potom tražila 250.000 dolara, piše Daily Mail.

Više o cijelom novom skandalu pisali smo OVDJE.

