''Jeste sretni?'' Ana Rucner novim potezom uzvratila na užasavajuće komentare koje dobiva

Ana Rucner odlučnim videozapisom odgovorila je hejterima koji komentiraju njen izgled.

Violončelistica Ana Rucner već neko vrijeme se susreće s neugodnim komentarima o svom izgledu.

Mnogi joj u porukama pišu da ''nešto pojede'', a iako se već ranije u videu osvrnula na takve uvrede, sad je objavila video kojim je mnoge nasmijala.

Ana Rucner - 2 Foto: Instagram

Ana Rucner - 5 Foto: Ana Rucner/Instagram

''Komentar 2054. Ajde pojedi nešto'', rekla je Ana, a zatim ironično uzela jedan indijski oraščić i poručila: ''Jeste sretni?''.

''Jela sam. Eto. Hvala na brizi'', napisala je uz snimku.

Objava je ubrzo prikupila mnoštvo reakcija njezinih pratitelja.

''Pusti ljude da pričaju… top si uvik bila i ostala'', ''Meni izgledaš fantastično'', ''Ma top si'', ''Kraljica'', ''Zato takva linija kužim'', samo su neki od komentara.

Ana Rucner Foto: Instagram

Ana Rucner Foto: Instagram

Nedavno je progovorila o razvodu od Vlade Kalembera, što je rekla pogledajte OVDJE.

A njihov sin Darijan ovog travnja odradio je i prvi televizijski intervju. Pogledajte ga OVDJE.

