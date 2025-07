Aleksandra Prijović traži dadilju za djecu, a ovo su svi uvjeti!

Aleksandra Prijović nudi 5000 eura plaću za buduću dadilju koja će se pomoći brinuti o njezinoj djeci.

Srpska pjevačica Aleksandra Prijović broji posljednje dane do rođenja svog drugog djeteta kojeg čeka sa suprugom Filipom Živojinovićem.

Kako bi se što bolje nosila s izazovima majčinstva i poslovnim obvezama, pjevačica je odlučila angažirati profesionalnu pomoć.

Prema pisanju srpskih medija, buduća dadilja imat će zadatak brinuti o bebi, ali i o prvom djetetu para, šestogodišnjem Aleksandru, a za to se nudi mjesečna plaća od čak 5.000 eura. Uz to idu i visoki zahtjevi, a to je da dadilja mora biti potpuno dostupna 0-24 i imati strogu diskreciju.

"Aleksandra i Filip su odlučili potražiti dadilju koja će brinuti ne samo o bebi, već i o starijem sinu Aleksandru, jer oboje imaju mnogo poslovnih obaveza", poručio je izvor za srpske medije.

Svi kandidati u užem krugu morat će potpisati ugovor o povjerljivosti, kojim se obvezuju da nijedan detalj iz privatnog života poznate obitelji neće dospjeti u javnost.

"Aleksandra je svjesna koliko je važno da ostavi dijete nekome tko je pouzdan, stručan i diskretan. Zbog toga će svaka kandidatkinja koja uđe u uži izbor morati potpisati ugovor o povjerljivosti, kojim se obavezuje da neće iznositi nijedan detalj iz njihovog obiteljskog života", nadodao je izvor.

