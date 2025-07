Znate li tko je ova zanosna ljepotica u bikiniju? Sa samo 17 godina ušla je u povijest

Ova ljepotica imala je samo 17 godina kada je ostvarila povijesni uspjeh u X Factoru.

Britanska pjevačica Louisa Johnson privukla je pažnju fotografa tijekom odmora s prijateljima na sunčanoj Ibizi.

U minijaturnom kukičanom bikiniju, 27-godišnja glazbenica opušteno je uživala na plaži i u moru, a svojim atraktivnim izdanjem, koje ne pokazuje često, istaknula je fit liniju i upečatljive tetovaže.

Louisa Johnson Foto: Profimedia

Louisa Johnson Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kći Anice Dobre iznenada završila u bolnici nakon tretmana u privatnoj klinici?

Louisa je ponovno pokazala zašto je i dalje jedna od najzanimljivijih pojava britanske glazbene scene – i na pozornici i izvan nje.

Louisa Johnson Foto: Profimedia

Rođena je 11. siječnja 1998. u Essexu, a javnost ju je upoznala 2015. kada se kao 17-godišnjakinja pojavila na audiciji za The X Factor. Šokirala je pa zatim oduševila žiri snažnom izvedbom pjesme "Who's Lovin' You" grupe The Jackson 5. Danas njezin audicijski nastup na YouTubeu broji 97 milijuna pregleda.

Louisa Johnson Foto: Profimedia

Louisa Johnson Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Thompson se uz snimku koncerta s Hipodroma javno obratio međunarodnim medijima!

Karizmatični nastup doveo ju je sve do pobjede – i statusa najmlađe pobjednice u povijesti showa. Nakon pobjede izdala je singl "Forever Young", koji je dospio do 9. mjesta britanske top-ljestvice.

Galerija 3 3 3 3 3

Veći uspjeh postigla je već sljedeće godine s grupom Clean Bandit u pjesmi "Tears", koja joj je donijela međunarodnu prepoznatljivost.

Među njezinim zapaženijim hitovima su i "So Good", "Best Behaviour", "Yes" te duet "Unpredictable" s Ollyjem Mursom.

Danas i dalje aktivno radi na novoj glazbi, a njezina prisutnost na društvenim mrežama svjedoči o snažnoj vezi s publikom koja ju prati još od prvog nastupa na X Factoru.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity "Tako se nosi 53!" Sofia Vergara u bikiniju počastila pratitelje za svoj rođendan

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Clubzone Snimljene su vruće scene Maje Šuput i markantnog Splićanina!

Pogledaji ovo Celebrity Pobjednica našeg showa pokazala kako izgleda četiri mjeseca nakon poroda: "Nova ja!"