Rijetki prizori! Naš ministar turizma pokazao obitelj u posebnom izlasku

Tonči Glavina i njegova supruga Tracey Alison zajedno imaju dvoje dječice - sina i kćerkicu.

Premijera animirane pustolovine u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema bila je prilika za obiteljski izlazak našim poznatim licima.

Poseban štih dali su najveći mali fanovi, a među zvijezdama večeri bio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je večer proveo sa suprugom Tracey Allison Glavina i djecom.

Tonči Glavina, Tracey Allison Glavina i djeca

Na crvenom tepihu hrvatski ministar zablistao je u klasičnom tamnoplavom odijelu i bijeloj košulji, dok je njegova supruga odabrala elegantnu kombinaciju u vibrantnim ružičastim tonovima koja je savršeno isticala pozitivnu atmosferu večeri.

Inače, Ministar Glavina je živio punih deset godina u SAD-u, gdje je nakon srednje škole u Oklahomi završio poslovnu ekonomiju i marketing u Delawareu, a potom je stekao i MBA diplomu, smjer izvršnog menadžmenta i strateškog poslovnog upravljanja.

Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina

Upravo u Americi upoznao je i Tracey, s kojom je u braku od rujna 2010. te imaju dvoje djece. Na tvrđavi Klis zajedno su preuredili 400 godina staru obiteljsku kuću, a potom su kupili i zemljište na kojem su posađene između ostaloga i masline.

Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina

Za razliku od supruga koji je na poziciji, Tracey nije često u javnosti, no jednom prilikom je dala intervjuu poznatom blogeru Paulu Bradburyju u kojem je govorila o svom životu u Hrvatskoj. Govori četiri jezika, a svojedobno je statirala u hit-seriji "Igra prijestolja".

Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina

Tonči Glavina i Tracey Allison Glavina

Na premijeri animiranog filma bio je i premijer Andrej Plenković sa svojim najmlađim nasljednikom. Preslatke obiteljske trenutke pogledajte OVDJE.

