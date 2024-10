Naš ministar sporta i turizma ovako je odgovorio na komplimente koje dobiva: ''Meni je bitno da me pamte po nekom rezultatu''

Ministar sporta i turizma Tonči Glavina bio je gost emisije Zdravlje na kvadrat.

Ministar Tonči Glavina za emisiju Zdravlje na kvadrat govorio je o svom poslu, zdravlju i svojim sportskim aktivnostima.

Pa za početak, je li dobar u sportu s obzirom na to da je ministar sporta i turizma?

''Pa sad... dobar je relativan pojam. Hajde da budemo realni. Dakle, cijeli svoj život sam se bavio sportom, ali ne možemo reći da je to profesionalno. Dok sam bio mlađeg uzrasta, tamo negdje do 14. godine, bio sam u vaterpolu, ali naravno, malo sam igrao i nogomet. I tenis, onako usputno'', ispričao je.

Koji mu je omiljeni sport?

''E to je stvarno dobro pitanje. Nogomet je definitivno u samom vrhu i s obzirom na to da sam igrao američki nogomet, što je jedan nevjerojatan sport kad ga razumiješ, naučiš, njega aktivno pratim i dandanas svake nedjelje kad se igra NFL. Tenis jako često volim zaigrati. To mi je drag sport za natjecanje. Strašno volim vaterpolo. To mi je nekako prva ljubav.''

Jedan od najdražih sportova mu je nogomet, je li ponosan na Hrvatsku nogometnu reprezentaciju?

''Izrazito ponosan!''

Hrvatska nogometna reprezentacija puno je toga napravila za Hrvatsku. Cijeli je svijet čuo za Hrvatsku zahvaljujući njima. Jedni smo od najboljih, među najboljima u svijetu. 2018. dobili jednu medalju, 2022. drugu medalju i stigla su silna obećanja da ćemo dobiti nacionalni stadion. Je li konačno došlo vrijeme za taj nacionalni stadion?

''Apsolutno je došlo vrijeme za to! Vrlo se konkretno stvara i radi po tom pitanju. Nažalost, ne toliko brzo koliko bismo mi to htjeli. Mi kao Vlada to ne možemo napraviti sami. Mi smo prepoznali u novom zakonu građevine od nacionalnog interesa, i tu smo stavili i Poljud i Maksimir. U Maksimiru će se graditi u potpunosti novi stadion. Za Poljud će se obnavljati stadion.''

Neki novi stadion?

''Novi stadion bi bio Maksimir!'' rekao je.

Pamti li neke traume iz djetinjstva?

''Imao sam nesreće s ozljedama. Imao sam prilično veliku tragediju u četvrtom razredu osnovne škole. Dok sam išao na trening na vaterpolo, udario me auto. Imao sam vanjski prijelom potkoljenice i ta me nesretna noga i ta ozljeda prati cijeli život. Imao sam nekoliko korektivnih operacija. Nije sad to ništa na oko, ali kad je vrhunski sport u pitanju, znate, bila je to teška ozljeda, pa je krivo zacijelilo, pa utjecalo na kuk, pa kuk na leđa, tako da me prati taj nesretni dio, ali sad sport nadodaje potrošnju'', ispričao je.

Kako se hrani?

''Volim i jedem jako puno i voća, i povrća, i zelenila, i tu sam jako dobar, rekao bih. Međutim, ima jedna loša stvar moje prehrane konkretno, a to je da sam jako puno na terenu i jako puno putujem. Često idem i po službenim događajima na kojima ima nekih domjenaka.''

Omiljena hrana?

''Rekao bih da mi je mediteranska dalmatinska spiza broj jedan s dosta zelenila, jako puno salata. Ja vam obožavam salate!'' kaže.

Koji mu je omiljeni nogometni klub?

''A mislim da to nije tajna. Mogu odgovoriti bez problema. To je, naravno, Hajduk. Ja to ne krijem i to ne bih trebao kriti. Ja sam uz Hajduk odrastao. Hajduk je u Dalmaciji puno više od nogometnog kluba. Kako se kod nas kaže, i pape i dida bili su Torcida'', kaže.

Omiljeni hrvatski sportaš?

''Tu bih izdvojio braću Sinković. Imao sam prilike s njima razgovarati, upoznati ih, slušati kako rade i treniraju i na mene su ostavili nevjerojatan dojam. Ali, naravno, ne umanjujući bilo koga drugoga, naravno, svi naši nogometaši'', kaže.

Najpoznatiji sportaš kojeg ste upoznali?

''Držimo se naših koji su svjetske zvijezde. Luka Modrić definitivno. Upoznao sam puno svjetskih sportaša, ali mislim da je on jedan od najvećih'', kaže.

Evo kako je odgovorio na činjenicu da ga žene zovu jednim od najzgodnijih i najljepših ministara.

''Nitko nije rekao najpametniji? A dobro, zahvalite im. Svi smo mi krvavi ispod kože i svatko voli čuti kompliment. Meni je bitno da me pamte po nekom rezultatu'', zaključio je.

