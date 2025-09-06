Ma nema tko se nije pojavio! Toliko poznatih faca na špici odavno nismo vidjeli

Sunčana subota izmamila je poznate Hrvate da se prošetaju zagrebačkom špicom gdje su ih snimili naši fotografi.
Subotnja špica u centru Zagreba ni ovoga puta nije prošla bez poznatih lica. Sunčano vrijeme izmamilo je brojne domaće javne osobe, a fotografi su ih spremno dočekali na popularnom okupljalištu.
Naša političarka Mirela Holy ukrala je poglede u još jednom crnom izdanju.
Mirela Holy Foto: Josip Moler / CROPIX
Influencerica Andrea Soloman nosila je pak sportski crop top i kratke biciklističke hlačice u bež nijansi.
Andrea Solomun Foto: Josip Moler / CROPIX
Naša bivša misica Maja Cvjetković centrom Zagreba prošetala je s partnerom Muratom Doyuranom.
Maja Cvjetković i Murat Doyuran Foto: Josip Moler / CROPIX
Maja Cvjetković i Murat Doyuran Foto: Josip Moler / CROPIX
Maja Cvjetković i Murat Doyuran Foto: Josip Moler / CROPIX
Bili su tu i Niko Tokić Kartelo, Olja Vori, Lovro Škopljanac, sin Jadranke Kosor, glumica Goranna McDonald, a koga su još fotografi snimili pogledajte u našoj galeriji.
Niko Tokić Kartelo Foto: Josip Moler / CROPIX
Olja Vori i Cecilija Rotim Foto: Josip Moler / CROPIX
Tomislav Horvatinčić Foto: Josip Moler / CROPIX
Fotografi su u prekrasnom izdanju fotografirali i našu bivša misica Ivančica Pahor. A znate li prije koliko godina je okrunjena laskavom titulom? Detalje saznajte OVDJE.
Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX
Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX
Ivančica Pahor Foto: Marko Seper/PIXSELL
Zbog raskošnog izdanja svi su gledali u domaću voditelju. O kome se radi i što je odjenula pogledajte OVDJE.
Nekadašnji miljenik Hrvatica nakon dugo vremena snimljen je na špici, a imao je i najslađe društvo. O kome je riječ pogledajte OVDJE.
