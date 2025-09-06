Znate li prije koliko godina je naša bivša misica ponijela laskavu titulu? I dalje je mamac za poglede

Ivančica Pahor prošetala je zagrebačkom špicom u izdanju kojim je istaknula svoju brutalnu figuru.
Posebnu pažnju ove subote na zagrebačkoj špici privukla je naša bivša misica Ivančica Pahor.
U elegantnoj bijeloj haljini ukrašenoj zlatnim detaljima, uz šešir i chic sandale na petu, pokazala je kako besprijekoran stil nikada ne izlazi iz mode.
Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX
S osmijehom na licu prošetala je Cvjetnim trgom i pokazala da i dalje ima zavidnu figuru.
Ivančica Pahor Foto: Marko Seper/PIXSELL
Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX
Podsjetimo, Ivančica je 2000. godine okrunjena titulom Miss turizma Hrvatske, a ostvarila je i značajan uspjeh na svjetskom izboru, gdje je odabrana kao prva pratilja, no svojim izgledom mogla bi konkurirati i danas.
Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru te je nosila revije naših najpoznatijih dizajnera, a nakon što se povukla iz javnosti, diplomirala je povijest umjetnosti, pa se posvetila slikanju, dizajniranju odjeće i izradi nakita.
"Moja ljubav prema nakitu je zapravo oduvijek, kad sam bila mlada djevojčica uvijek sam isprobavala nakit koji su nosile moja majka i baka. To su bili razni broševi, ogrlice, narukvice, a isto tako uvijek su me fascinirali povijesni filmovi i uvijek sam se divila nakitu koji su nosile žene u drevnom Egiptu i staroj Grčkoj", ispričala je u IN Magazinu.
Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX
U posao je uključila cijelu obitelj.
"Mama koja je u proizvodnji, brat koji je uvijek na terenu i prati cijeli proces prodaje, a odnedavno tu je i moja kćer koja sudjeluje sa svojim dizajnom i idejama", otkrila je Ivančica.
Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX
Bivša misica je samohrana majka kćeri Une, a svoj ljubavni život uspješno skriva od javnosti i ne zna se je li u vezi.
Ivančica Pahor Foto: Josip Moler / CROPIX
