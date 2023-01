Uspješni poslovni pothvat naše bivše misice: Predviđali su joj blistavu manekensku karijeru, no ona se odlučila povući iz javnosti

Nakon što je 2000. osvojila titulu Miss turizma Hrvatske te mjesto prve pratilje na svjetskom izboru, Ivančica Pahor povukla se iz javnosti. Pokrenula je uspješnu liniju nakita, u čemu joj odnedavno pomaže i kći Una. Hoće li mlada ljepotica krenuti maminim stopama i kad su u pitanju izbori ljepote, otkrile su Ani Veli za In magazin.

Nakon titule Miss turizma Hrvatske te prve pratilje Miss turizma svijeta, Ivančici Pahor svi su predviđali blistavu manekensku karijeru. No ona se povukla iz javnosti i krenula u poduzetničke vode.

''Moja ljubav prema nakitu je zapravo oduvijek, kad sam bila mlada djevojčica uvijek sam isprobavala nakit koji su nosile moja majka i baka. To su bili razni broševi, ogrlice, narukvice, a isto tako uvijek su me fascinirali povijesni filmovi i uvijek sam se divila nakitu koji su nosile žene u drevnom Egiptu i staroj Grčkoj'', priča.



Sve to utjecalo je da je još kao tinejdžerica počela crtati komade nakita, a prije šesnaest godina osmislila je prvu kolekciju. U posao je uključila cijelu obitelj.

''Mama koja je u proizvodnji, brat koji je uvijek na terenu i prati cijeli proces prodaje, a odnedavno tu je i moja kćer koja sudjeluje sa svojim dizajnom i idejama'', priča Ivančica.

Unatoč različitim stilovima, nikad se ne svađaju.

''Volimo umjetnost, volimo nakit, volimo putovanja tako da se vrlo lako dogovorimo oko svega'', kaže Ivančica.



Uspješni dizajnerski tandem upravo je osmislio kolekciju svečanog nakita.



Kao inspiracija je i ovog puta poslužila hrvatska baština.

''Licitarska srca, šibenski botuni, konavoski nakit baroknih elemenata iz mog rodnog Varaždina, slavonskog zlatoveza podravskih elemenata. Lijepo je da kroz taj tradicijski nakit nastaje nešto suvremeno'', priča.



Svaki komad njihova nakita je jedinstven upravo zato što tako doživljavaju žene.



Trendovima se ne opterećuju jer se posljednjih nekoliko godina nosi uistinu sve.

Lijepa Una već je zapela za oko modnim agentima.

''Imam već neke ponude o kojima razmišljam za neke agencije, a što se tiče izbora ljepote ne bih isključila, ali trenutno mi to nije prioritet, možda jednog dana'', priča kćer naše bivše misice koja dodaje.



''Svakako ću je podržati u svemu što ona bude htjela bezuvjetno, ali mislim da ona ne naginje tome'', kaže Ivančica.



Studij psihologije i dizajniranje su prioritet. A što se tiče modelinga, mama i lijepa kći svakako će uvijek biti najljepši modeli za svoj nakit.

