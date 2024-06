Nekadašnja okrunjena Hrvatica dugo je izbivala iz javnosti, ali zato se sada svaki put potrudi da ju na špici svi zamijete!

Ivančica Pahor lepršavom kombinacijom krala je sve poglede na zagrebačkoj špici, veselo je pozirala fotografima.

Bivša misica i manekenka Ivančica Pahor krala je sve poglede u lepršavoj ljetnoj kombinaciji na subotnjoj zagrebačkoj špici.

Nosila je top i dugu suknju šarenog uzorka uz koje je kombinirala šešir, a nasmijana i dobro raspoložena pozirala je fotografima.

Pokazala je i ravan trbuh, a kad je zapuhao vjetar, njena kosa lepršala je kao na pravim modnim fotografijama.

Podsjetimo, Ivančica je 2000. godine okrunjena titulom Miss turizma Hrvatske, a ostvarila je i značajan uspjeh na svjetskom izboru, gdje je odabrana kao prva pratilja.

Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru te je nosila revije naših najpoznatijih dizajnera, a nakon što se povukla iz javnosti, diplomirala je povijest umjetnosti, pa se posvetila slikanju, dizajniranju odjeće i izradi nakita.

"Moja ljubav prema nakitu je zapravo oduvijek, kad sam bila mlada djevojčica uvijek sam isprobavala nakit koji su nosile moja majka i baka. To su bili razni broševi, ogrlice, narukvice, a isto tako uvijek su me fascinirali povijesni filmovi i uvijek sam se divila nakitu koji su nosile žene u drevnom Egiptu i staroj Grčkoj", ispričala je u IN Magazinu.

U posao je uključila cijelu obitelj.

"Mama koja je u proizvodnji, brat koji je uvijek na terenu i prati cijeli proces prodaje, a odnedavno tu je i moja kćer koja sudjeluje sa svojim dizajnom i idejama", otkrila je Ivančica.

Bivša misica je samohrana majka kćeri Une, a svoj ljubavni život uspješno skriva od javnosti i ne zna se je li u vezi.

