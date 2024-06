Obilježila je jedan od najskandaloznijih izbora za Miss u Hrvatskoj, a i danas nakon 26 godina figurom ostavlja bez daha!

Ivana Petković Čevra viđena je u rijetkom izlasku, svi se sjećaju izbora za Miss na kojem je sudjelovala 1998. godine.

Ivana Petković Čevra bila je jedna od brojnih poznatih koji su prisustvovali proslavi 4. rođendana podcasta Ane Radišić.

Na crveni tepih Ivana je stigla u crnim trapericama, topiću i sakou, a svi su gledali u njene isklesane trbušne mišiće koje je ponosno pokazala.

Javnim događanjima ne prisustvuje često, ali i danas sve ostavlja bez daha svojom pojavom kao i na izboru za Miss o kojem se i danas priča.

Naime, 1998. godine misicom je proglašena Lejla Šehović, danas Filipović, a tadašnji vlasnik licencije izbora pokušao joj je oduzeti krunu tijekom televizijskog prijenosa uživo zbog njezine vjeroispovijesti. Pet dana kasnije Lejli je kruna zaista bila i oduzeta, i to zbog navodnih nepravilnosti tijekom glasanja, a misicom je tada proglašena Ivana Petković.

Lejli je kruna na kraju ipak vraćena i predstavljala je Hrvatsku na svjetskom izboru u San Cityju, a kako bi se iskupili za pogrešku, organizatori sljedeće godine nisu priredili izbor, već je titulu automatski ponijela Petković.

"Zaista se doima kao u nekom prošlom životu, znači prije 25 godina, ali bilo je to veliko uzbuđenje. Miss Hrvatske je tada bio na vrhunskoj razini organizacije, u kristalnoj dvorani u Opatiji, i kao mlada djevojka sve je to bilo novo za mene, ali lijepo iskustvo u konačnici", prisjetila se Ivana prošle godine za In magazin.

Ivana se na svjetskom izboru plasirala među 10 najljepših, a nakon toga se povukla sa scene, završila fakultet i danas je uspješna menadžerica i majka dvoje djece.

Pogledaji ovo Celebrity Joško Lokas u izlazak je poveo lijepu kćer, ponosno ju je prigrlio za fotografiju

Pogledaji ovo Celebrity Evo kako izgleda starija sestra Lejle Filipović, ovih dana susrele su se zbog važne obljetnice!

Pogledaji ovo Celebrity U obitelji Tarika i Lejle Filipović ovih se dana slavilo i to baš lijepim povodom: "Hvala ti na najljepših 16!"

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jelena Rozga u zagrljaju mladog glazbenika nije skidala osmijeh s lica, njihova bliskost dugo je bila tema medija

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Joško Lokas u izlazak je poveo lijepu kćer, ponosno ju je prigrlio za fotografiju