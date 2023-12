Evo gdje su danas naše bivše misice i što rade, neke se mogu pohvaliti velikim poslovnim uspjesima!

Najdugovječniji izbor ljepote - Miss Hrvatske proslavio je 30 godina. Dosad je izabrano 29 missica. Među njima, neke se posebno pamte, a prilike u kojima se one okupe, u njima izazivaju sreću i evociranje uspomena. Kako pamte svoju godinu izbora, kamo ih je život odveo i koliko su se promijenile, doznajte u minutama IN Magazina i prilogu Lane Samaržije.

Nositi lentu najljepše svakako je neopisiv osjećaj. Kao i kada se okupe i sretnu sve one žene koje su je nosile kroz godine. Antonija Gogić Bračulj izabrana je za Miss Hrvatske 2014.

"Meni se sad čini da je to bilo u nekom prošlom životu, sad sam mama, prekrasne dvije kćeri, ali lijepo je doći na jedna ovakav event i prisjetiti se kako je to izgledalo", zaključila je Antonija.

"Prije 21 godinu sam ja bila Miss Hrvatske, kao rekla bi prošlo je puno godina, ali ustvari nije prošlo puno godina, i dalje se osjećam jako mlado, jedno jako lijepo i nezaboravljivo iskustvo", dodala je NIna Gudeljević.

Nina Slamić, danas Gudeljević krunu najljepše ponijela je 2002. Iako se nije fizički promjenila, zbog izbivanja iz javnog života, ljudi je danas, kaže, rijetko prepoznaju kao bivšu misicu:

"Ne mogu reći da mi nije donijelo dobro, donijelo mi je jako puno dobrog, ima tu i pozitivnih i negativnih strana, ali život ide dalje, okreneš neku novu stranicu u životu. Troje djece, suprug, lijepa obitelj, skladna, prije par godina sam počela raditi, djeca su narasla, sad sam se posvetila sebi", ispričala je Nina.

Josipa Kusić, missicom je proglašena 2008. Nakon Anice Kovač, prve pratilje na svjetskom izboru, Josipa je ostvarila jedan od boljih plasmana.

"Prvo sam bila Miss Zagreba, Imoćanka pa miss Zagreba, ali tad ste imali i Hercegovca gradonačelnika, zatim sam kao miss išla u Južnoafričku Republiku predstavljati Hrvatsku na izboru za Miss svijeta, osvojila sam 8. mjesto", pohvalila se Josipa.

Ivana Petković Čevra, missica je kojoj direkcija dodijelila titulu najljepše, nakon što je istu oduzela Lejli Šehović, danas Filipović. No bez obzira na sve, sačuvala je lijepe uspomene na svoj mandat najljepše Hrvatice:

"Zaista se doima kao u nekom prošlom životu, znači prije 25 godina, ali bilo je to veliko uzbuđenje. Miss Hrvatske je tada bio na vrhunskoj razini organizacije, u kristalnoj dvorani u Opatiji, i kao mlada djevojka sve je to bilo novo za mene, ali lijepo iskustvo u konačnici", prisjetila se Ivana.

Okititi se titulom Miss Hrvatske, prije dvadesetak godina bilo je pitanje prestiža. Nacija je sa zanimanjem pratila sve što je vezano uz najljepšu Hrvaticu. Od tada do danas stvari su se promijenile, a izbor je u javnosti pomalo izgubio na važnosti.

"Nije isto sad bit miss i biti miss prije 20 godina" smatra Nina Gudeljević.

"Dugo vremena se nekako vezalo miss đir uz starleterstvo, i onda sve je nekako palo. Mi živimo u zemlji gdje se imaju predrasude da je ljepota i pamet obrnuto proporcionalno, a to nije tako", smatra Josipa.

"Zapravo cijelo vrijeme moraš dokazivati da postoji još nešto. Ali ono što je lijepo na miss worldu je to što je to humanitarna organizacija koja je beauty with a purpose, ljepota sa svrhom", dodala je Antonija.

"Ne volim takve predrasude jer ja nisam odgojena kao missica. Ja sam bila anonimna djevojka koja je išla i u glazbenu školu, gimnaziju i fakultet, kojoj su roditelji prenijeli određene vrijednosti, zaista se oglušujem općenito na takve komentare", izjavila je Ivana.

Dapače, mnoge od njih su nakon izbora itekako pokazale uspjeh i vrijednost.

"Radila sam i u inozemstvu, nakon svjetskog izbora sam nastavila i još uvijek radim. Koliko mi djeca dozvole naravno", izjavila je Antonija.

"Završila fakultet, imam danas obitelj, dvoje djece, inače radim u kozmetičkoj korporaciji već 12 godina", otkrila je Ivana.

"Jedina sam missica zapravo koja je ostavila manekensku karijeru, tako da sam bila među 10 najtraženijih komercijalnih modela u Europi", pohvalila se Josipa.

I pokazale su da biti miss nije samo biti lijepa već i mnogo više od toga!

