Naša bivša misica ostvarila je zavidan uspjeh na svjetskom izboru ljepote prije 23 godine, a i danas je pravi mamac za poglede!

Ivančica Pahor ukrala je pažnju na zagrebačkoj špici kojom je prošetala u uskoj ružičastoj haljini.

Bivšu misicu i manekenku Ivančicu Paahor nemamo često priliku vidjeti otkako se povukla iz javnosti i krenula u poduzetničke vode.

No zato je ovaj vikend nije mogla neopaženo prošetati zagrebačkom špicom. Ivančica je plijenila poglede u uskoj ružičastoj haljini koja je istaknula njezinu vitku figuru i ženstvene obline i u kojoj se modno uskladila s prijateljicom, menadžericom Maricom Briški koja je dobro poznato lice sa špice.

Podsjetimo, Ivančica je 2000. godine okrunjena titulom Miss turizma Hrvatske, a ostvarila je i značajan uspjeh na svjetskom izboru, gdje je odabrana kao prva pratilja.

Izgradila je i uspješnu manekensku karijeru te je nosila revije naših najpoznatijih dizajnera, a nakon što se povukla iz javnosti, diplomirala je povijest umjetnosti, pa se posvetila slikanju, dizajniranju odjeće i izradi nakita.

"Moja ljubav prema nakitu je zapravo oduvijek, kad sam bila mlada djevojčica uvijek sam isprobavala nakit koji su nosile moja majka i baka. To su bili razni broševi, ogrlice, narukvice, a isto tako uvijek su me fascinirali povijesni filmovi i uvijek sam se divila nakitu koji su nosile žene u drevnom Egiptu i staroj Grčkoj", ispričala je u IN Magazinu.

U posao je uključila cijelu obitelj.

"Mama koja je u proizvodnji, brat koji je uvijek na terenu i prati cijeli proces prodaje, a odnedavno tu je i moja kćer koja sudjeluje sa svojim dizajnom i idejama", otkrila je Ivančica.

Bivša misica je samohrana majka kćeri Une, a svoj ljubavni život uspješno skriva od javnosti i ne zna se je li u vezi.

Kako je Ivančica izgledala u slavnim danima i koliko se od tada promijenila, pogledajte u galeriji.

